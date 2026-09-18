Чехия предложила создать европейский "Железный купол" для защиты от баллистических ракет
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил европейским странам создать совместную систему противоракетной обороны под названием "Евро-Патриот". По его замыслу, она могла бы быть построена с учетом опыта израильской многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EFE, об этом Бабиш заявил 17 сентября во время открытия Пражского оборонного саммита.
"Мы должны извлекать уроки из войны в Украине и искать решения, особенно в сфере защиты от баллистических ракет", - заявил чешский премьер.
Бабиш отметил, что Россия применяет против Украины баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал", а возможности Украины по их перехвату остаются ограниченными. Среди систем, способных противостоять баллистическим ракетам, он упомянул американский Patriot.
"Евро-Патриот" хотят построить по европейской модели
Говоря об израильском "Железном куполе", Бабиш заявил, что хотел бы убедить европейских партнеров сосредоточиться на создании подобного совместного проекта.
Израильская система является частью многоуровневой архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны. Различные ее компоненты предназначены для перехвата целей разных типов и дальности, в частности ракетных угроз. Отдельно разрабатываются решения на основе лазерных технологий.
Бабиш сравнил проект с Airbus
Чешский премьер считает, что реализация "Евро-Патриота" могла бы усилить европейский вклад в НАТО и поддержать оборонную промышленность стран-союзниц.
В качестве примера Бабиш привел создание Airbus. По его словам, объединение возможностей европейских стран и долгосрочные обязательства позволили реализовать масштабный совместный авиастроительный проект.
В то же время Бабиш подчеркнул, что "Евро Патриот" не должен создавать прямой конкуренции с Соединенными Штатами.
На данный момент инициатива является предложением чешского премьера. О создании такого европейского комплекса в качестве утвержденного совместного проекта государств ЕС не сообщалось.
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Противоракеты- это, конечно, лучше асфальта, но Европа должна сама произвести десятки тысяч баллистических ракет для ударов по городам и военным объектам параши. Только наличие такого количества такой баллистики может сдержать парашу от нападения.