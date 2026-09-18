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Новини антибалістична система ППО
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Чехія запропонувала створити європейський "Залізний купол" для захисту від балістичних ракет

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш запропонував європейським країнам створити спільну систему протиракетної оборони під назвою "Євро Патріот". За його задумом, вона могла б бути побудована з урахуванням досвіду ізраїльської багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на EFE, про це Бабіш заявив 17 вересня під час відкриття Празького оборонного саміту.

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"Ми повинні вчитися на війні в Україні та шукати рішення, особливо у сфері захисту від балістичних ракет", — заявив чеський прем'єр.

Бабіш зазначив, що Росія застосовує проти України балістичні ракети "Іскандер" і "Кинджал", а українські можливості для їхнього перехоплення залишаються обмеженими. Серед систем, здатних протидіяти балістичним ракетам, він згадав американський Patriot.

"Євро Патріот" хочуть побудувати за європейською моделлю

Говорячи про ізраїльський "Залізний купол", Бабіш заявив, що хотів би переконати європейських партнерів зосередитися на створенні подібного спільного проєкту.

Ізраїльська система є частиною багаторівневої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони. Різні її компоненти призначені для перехоплення цілей різних типів і дальності, зокрема ракетних загроз. Окремо розвиваються рішення на основі лазерних технологій.

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Бабіш порівняв проєкт із Airbus

Чеський прем'єр вважає, що реалізація "Євро Патріота" могла б посилити європейський внесок у НАТО та підтримати оборонну промисловість країн-союзників.

Як приклад Бабіш навів створення Airbus. За його словами, об'єднання можливостей європейських країн та довгострокові зобов'язання дозволили реалізувати масштабний спільний авіабудівний проєкт.

Водночас Бабіш наголосив, що "Євро Патріот" не мав би створювати прямої конкуренції зі Сполученими Штатами.

Наразі ініціатива є пропозицією чеського прем'єра. Про створення такого європейського комплексу як затвердженого спільного проєкту держав ЄС не повідомлялося.

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Автор: 

захист (281) Чехія (1576) Бабіш Андрей (82) балістичні ракети (741)
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Топ коментарі
+4
Этот полупоц работает на }{уйло, кто ещё не в курсе, как и Янелох с 2019-го и раньше.
Противоракеты- это, конечно, лучше асфальта, но Европа должна сама произвести десятки тысяч баллистических ракет для ударов по городам и военным объектам параши. Только наличие такого количества такой баллистики может сдержать парашу от нападения.
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18.09.2026 07:57 Відповісти
+3
І ніякий козел не скаже - а давайте "устраним первопричину загрози". Європі взагалі то під силу, а от розуму і бажання нема. Сцикуни хренові...
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18.09.2026 08:33 Відповісти
+2
Дебіли "Стіну дронів" вже побудували. Тепер кумпол.
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18.09.2026 07:37 Відповісти

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