Дрон РФ вдарив біля КПП "Ягодин" на кордоні з Польщею, у країні закрили два аеропорти (оновлено)

Росіяни ввечері 28 вересня знову атакували біля кордону України та Польщі у Волинській області реактивним дроном. У Польщі припинили роботу аеропорту Жешува і Любліна на тлі російського обстрілу.

Про це повідомив в ефірі TVN 24 речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський та повідомили BBC в Державній прикордонній службі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про атаку

"Неподалік від переходу в Дорогуську знову впав безпілотний літальний апарат Російської Федерації, знову поблизу селища Ягодин", — повідомив він.

Як сказав представник командування, нині немає даних, що було ціллю російського дрона.

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У ДПСУ зазначили, що російський ударний дрон дійсно влучив поблизу кордону за кілька сотень метрів. Сам пункт пропуску "Ягодин" при цьому не постраждав.

На відео, які з'явилися в мережі, видно, як дрон падає в лісі поруч із людьми та прикордонною інфраструктурою.

Повітряні сили України о 17:56 повідомили про реактивний дрон в районі Головного на Волині, який тримав курс на захід у напрямку кордону з Польщею. За даними українських моніторингових каналів, російські дрони 28 вересня в другій половині дня рухалися в напрямку КПП "Ягодин".

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Реакція Польщі

У Польщі також призупинили роботу аеропортів Жешува і Любліна на тлі атаки, під якою опинилися, зокрема, західні регіони України.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили авіаційну діяльність", — йдеться в заяві Польського агентства повітряного сполучення (PANSA).

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Оновлено

Волинська ОВА повідомила, що під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковельському районах області зафіксували один ворожий БпЛА типу "Шахед" (реактивний).

Є влучання неподалік кордону з Польщею в селі Старовойтове (МПП "Ягодин"), Ковельського району. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило.

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