Польща евакуювала два пункти пропуску через удари РФ біля кордону, - Туск

Росія вчергове атакувала територію України поблизу польського кордону, і Польща евакуювала людей із прикордонних пунктів пропуску "Дорогуськ" та "Зосін". Вони були закриті на пів години.

Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RFM24.

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Що відомо

Як зазначається, близько опівдня Туск оголосив про евакуацію двох прикордонних переходів через атаки Росії.

Ворожа атака відбулася безпосередньо під час його міжнародних перемовин у Варшаві.

"Це не перший випадок, коли я розмовляю з одним із наших партнерів тут, у Варшаві, і обговорюю агресивну поведінку Росії та проблеми, які вона створює для Польщі, саме в цей момент росіяни вирішують це підтвердити. Поки ми щойно розмовляли, Україну знову атакували поблизу польського кордону", – сказав Туск.

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Він додав, що такі ситуації змушують Польщу діяти дуже послідовно на своїй території, співпрацювати з Україною, а також попереджати Європу та європейських партнерів про настання справді важких часів і необхідність добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців.

"Осінь і зима можуть виявитися справді критичними", - наголосив Туск.

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