Польща евакуювала два пункти пропуску через удари РФ біля кордону, - Туск
Росія вчергове атакувала територію України поблизу польського кордону, і Польща евакуювала людей із прикордонних пунктів пропуску "Дорогуськ" та "Зосін". Вони були закриті на пів години.
Про це розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RFM24.
Що відомо
Як зазначається, близько опівдня Туск оголосив про евакуацію двох прикордонних переходів через атаки Росії.
Ворожа атака відбулася безпосередньо під час його міжнародних перемовин у Варшаві.
"Це не перший випадок, коли я розмовляю з одним із наших партнерів тут, у Варшаві, і обговорюю агресивну поведінку Росії та проблеми, які вона створює для Польщі, саме в цей момент росіяни вирішують це підтвердити. Поки ми щойно розмовляли, Україну знову атакували поблизу польського кордону", – сказав Туск.
Він додав, що такі ситуації змушують Польщу діяти дуже послідовно на своїй території, співпрацювати з Україною, а також попереджати Європу та європейських партнерів про настання справді важких часів і необхідність добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців.
"Осінь і зима можуть виявитися справді критичними", - наголосив Туск.
Що передувало
- Нагадаємо, вранці 23 вересня через повітряну загрозу у Польщі евакуювали працівників пунктів пропуску в Дорогуську та Зосіні на кордоні з Україною.
- Раніше повідомлялося 17 вересня російський ударний безпілотник упав поблизу польського кордону неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ".
- Крім того, на тлі російської атаки на Україну тимчасово призупиняли авіаційну діяльність аеропортів Жешува та Любліна. Обмеження запровадили для забезпечення свободи дій військової авіації.
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