Польша эвакуировала два пункта пропуска из-за ударов РФ у границы, - Туск

Россия в очередной раз нанесла удар по территории Украины вблизи польской границы, и Польша эвакуировала людей из пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин". Они были закрыты на полчаса.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFM24.

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Что известно

Как отмечается, около полудня Туск объявил об эвакуации двух пограничных переходов из-за атак России.

Вражеская атака произошла непосредственно во время его международных переговоров в Варшаве.

"Это не первый случай, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве, и обсуждаю агрессивное поведение России и проблемы, которые она создает для Польши, как раз в этот момент россияне решают это подтвердить. Пока мы только что разговаривали, Украину снова атаковали вблизи польской границы", — сказал Туск.

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Он добавил, что такие ситуации вынуждают Польшу действовать очень последовательно на своей территории, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать Европу и европейских партнеров о наступлении действительно тяжелых времен и необходимости хорошо подготовиться к ближайшим неделям и месяцам.

"Осень и зима могут оказаться действительно критическими", — подчеркнул Туск.

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Что предшествовало