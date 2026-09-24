Польша эвакуировала два пункта пропуска из-за ударов РФ у границы, - Туск
Россия в очередной раз нанесла удар по территории Украины вблизи польской границы, и Польша эвакуировала людей из пограничных пунктов пропуска "Дорогуск" и "Зосин". Они были закрыты на полчаса.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на RFM24.
Что известно
Как отмечается, около полудня Туск объявил об эвакуации двух пограничных переходов из-за атак России.
Вражеская атака произошла непосредственно во время его международных переговоров в Варшаве.
"Это не первый случай, когда я разговариваю с одним из наших партнеров здесь, в Варшаве, и обсуждаю агрессивное поведение России и проблемы, которые она создает для Польши, как раз в этот момент россияне решают это подтвердить. Пока мы только что разговаривали, Украину снова атаковали вблизи польской границы", — сказал Туск.
Он добавил, что такие ситуации вынуждают Польшу действовать очень последовательно на своей территории, сотрудничать с Украиной, а также предупреждать Европу и европейских партнеров о наступлении действительно тяжелых времен и необходимости хорошо подготовиться к ближайшим неделям и месяцам.
"Осень и зима могут оказаться действительно критическими", — подчеркнул Туск.
Что предшествовало
- Напомним, утром 23 сентября из-за воздушной угрозы в Польше эвакуировали сотрудников пунктов пропуска в Дорогуске и Зосине на границе с Украиной.
- Ранее сообщалось, что 17 сентября российский ударный беспилотник упал вблизи польской границы недалеко от пункта пропуска "Дорогуск".
- Кроме того, на фоне российской атаки на Украину временно приостановили авиационную деятельность аэропортов Жешува и Люблина. Ограничения ввели для обеспечения свободы действий военной авиации.
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