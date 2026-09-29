Кривой Рог сократит расходы городского бюджета из-за падения налоговых поступлений от промышленности

В Кривом Роге из-за сокращения налоговых поступлений в городской бюджет в этом году сократят часть расходов и приостановят реализацию части проектов развития. В то же время городские власти планируют сохранить финансирование критически важной инфраструктуры, социальных программ и основных городских служб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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По словам Вилкула, основой экономики Кривого Рога является горно-металлургический комплекс, который понес значительные потери из-за российских атак и проблем с логистикой.

Он отметил, что в настоящее время не работают "АрселорМиттал Кривой Рог", Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты, а также Криворожский железорудный комбинат. Другие крупные предприятия города, по его словам, загружены максимум на четверть от довоенного уровня.

"Основой города является горно-металлургический комплекс. Арселор стоит. Ингулецкий ГЗК стоит. Южный — стоит. КЗРК — стоит. Другие крупные предприятия работают максимум на четверть от довоенного уровня производства", — сказал Вилкул.

Он добавил, что вместе с промышленными предприятиями фактически простаивают и многочисленные подрядные организации, обеспечивающие их работу.

Из-за падения доходов город сократит часть расходов

Вилкул назвал ситуацию серьезным ударом для города, поскольку остановка производства означает не только потерю рабочих мест и зарплат, но и сокращение налоговых поступлений в бюджет громады.

"Из-за сокращения налоговых поступлений в городской бюджет в этом году будет проведен секвестр бюджета. То есть город приостановит реализацию ряда важных проектов. Но сохранит функционирование всех критически важных систем", — заявил председатель Совета обороны Кривого Рога.

Прогноз по бюджету Кривого Рога на 2027 год Вилкул назвал "очень плохим".

По его словам, в нынешних условиях средства в первую очередь требуются на зарплаты бюджетников, содержание городской инфраструктуры, ремонт труб и котельных, работу детских садов и социальную сферу.

Также планируется продолжить социальные программы поддержки жителей, в частности бесплатный общественный транспорт, продуктовые наборы и выплаты отдельным категориям населения. Вилкул также заявил о намерении продолжать оказывать помощь Силам обороны Украины.

"Но речь не идет о развитии. Речь идет о выживании. Сейчас нужно выжить", — сказал он.

Вилкул назвал причины остановки предприятий

Среди основных причин проблем с промышленностью председатель Совета обороны города назвал российские атаки и невозможность полноценно отгружать продукцию через порты.

По его словам, в аналогичной ситуации из-за разрушения или остановки промышленных производств оказались и другие крупные промышленные города Украины, в частности Запорожье и Каменское.

В то же время городские власти Кривого Рога планируют сосредоточить ограниченные ресурсы на обеспечении базовой жизнедеятельности города и подготовке к отопительному сезону.