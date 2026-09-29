Кривий Ріг скоротить видатки міського бюджету через падіння податкових надходжень від промисловості

У Кривому Розі через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року скоротять частину видатків та призупинять реалізацію частини проєктів розвитку. Водночас міська влада планує зберегти фінансування критичної інфраструктури, соціальних програм та основних міських служб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За словами Вілкула, основою економіки Кривого Рогу є гірничо-металургійний комплекс, який зазнав значних втрат через російські атаки та проблеми з логістикою.

Він зазначив, що наразі не працюють "АрселорМіттал Кривий Ріг", Інгулецький та Південний гірничо-збагачувальні комбінати, а також Криворізький залізорудний комбінат. Інші великі підприємства міста, за його словами, завантажені максимум на чверть довоєнного рівня.

"Основою міста є гірничо-металургійний комплекс. Арселор стоїть. Інгулецький ГЗК стоїть. Південний – стоїть. КЗРК – стоїть. Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва", – сказав Вілкул.

Він додав, що разом із промисловими підприємствами фактично простоюють і численні підрядні організації, які забезпечують їхню роботу.

Через падіння доходів місто скоротить частину видатків

Вілкул назвав ситуацію серйозним ударом для міста, оскільки зупинка виробництва означає не лише втрату робочих місць і зарплат, а й скорочення податкових надходжень до бюджету громади.

"Через зменшення податкових надходжень до міського бюджету цього року буде проведено секвестр бюджету. Тобто місто зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Але збереже функціонування всіх критично важливих систем", – заявив голова Ради оборони Кривого Рогу.

Прогноз щодо бюджету Кривого Рогу на 2027 рік Вілкул назвав "дуже поганим".

За його словами, у нинішніх умовах коштів насамперед потребують зарплати бюджетників, утримання міської інфраструктури, ремонт труб і котелень, робота дитячих садків та соціальна сфера.

Також планують продовжити соціальні програми підтримки мешканців, зокрема безкоштовний громадський транспорт, продуктові набори та виплати окремим категоріям населення. Вілкул також заявив про намір продовжувати допомогу Силам оборони України.

"Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити", – сказав він.

Вілкул назвав причини зупинки підприємств

Серед основних причин проблем із промисловістю голова Ради оборони міста назвав російські атаки та неможливість повноцінно відвантажувати продукцію через порти.

За його словами, у схожій ситуації через руйнування або зупинку промислових виробництв опинилися й інші великі промислові міста України, зокрема Запоріжжя та Кам'янське.

Водночас міська влада Кривого Рогу планує зосередити обмежені ресурси на забезпеченні базової життєдіяльності міста та підготовці до опалювального сезону.