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Новости Сбор средств на помощь ВСУ
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В больницы ежедневно доставляют тяжелораненых: волонтер Юсупова призывает помочь с одеждой и техникой для фронта. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ожесточенных боев на фронте в госпитали ежедневно доставляют много тяжелораненых украинских военных. Волонтер Наталия Юсупова призывает украинцев присоединиться к сбору средств на гражданскую одежду для раненых бойцов, а также на зарядные станции, Starlink, генераторы и дрон для передовой.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Люди, очень просим о помощи!! На фронте продолжаются тяжелые бои, вражеские войска без устали штурмуют и пытаются уничтожить украинские города и поселки. В результате ожесточенных боев много погибших бойцов и тяжелораненых. Нужна помощь", — призывает волонтер.

По её словам, в госпиталь каждый день привозят тяжелораненых бойцов с фронта: без ног, без рук, с ужасными ожогами и другими страшными ранениями.

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Какие нужды?

Юсупова отмечает, что не хватает гражданской одежды.

"Заказала 100 пар брюк и сотню футболок. Заказала флисовые кофты, но этого очень мало. Раненых много. Разделим на 2-3 госпиталя. Очень прошу помочь выкупить все это", - пишет она.

Кроме того, очень нужна помощь на фронт.

  • Две зарядные станции
  • Три старлинка 
  • Два генератора

"Будем благодарны за каждую гривну. Купила, и все уже отправляется на фронт. Две зарядные станции — 80 000 грн и 39 050 грн. Четыре старлинка — всего 79 300 грн. Генератор — 30 000 грн. Дрон Mavic 4 Pro — 2 460 евро. Рация — 28 300 грн. Спасибо каждому за помощь", — говорится в сообщении.

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Реквизиты для помощи:

PayPal — [email protected]

Приват — 4627055114364770

5168752017223390

🔗 Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

4441111445008646 Монобанк

Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой
Квитанции Юсуповой

Автор: 

помощь (8732) сбор (365) Юсупова Наталья (216)
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