В больницы ежедневно доставляют тяжелораненых: волонтер Юсупова призывает помочь с одеждой и техникой для фронта. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ожесточенных боев на фронте в госпитали ежедневно доставляют много тяжелораненых украинских военных. Волонтер Наталия Юсупова призывает украинцев присоединиться к сбору средств на гражданскую одежду для раненых бойцов, а также на зарядные станции, Starlink, генераторы и дрон для передовой.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Люди, очень просим о помощи!! На фронте продолжаются тяжелые бои, вражеские войска без устали штурмуют и пытаются уничтожить украинские города и поселки. В результате ожесточенных боев много погибших бойцов и тяжелораненых. Нужна помощь", — призывает волонтер.

По её словам, в госпиталь каждый день привозят тяжелораненых бойцов с фронта: без ног, без рук, с ужасными ожогами и другими страшными ранениями.

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Какие нужды?

Юсупова отмечает, что не хватает гражданской одежды.

"Заказала 100 пар брюк и сотню футболок. Заказала флисовые кофты, но этого очень мало. Раненых много. Разделим на 2-3 госпиталя. Очень прошу помочь выкупить все это", - пишет она.

Кроме того, очень нужна помощь на фронт.

Две зарядные станции

Три старлинка

Два генератора

"Будем благодарны за каждую гривну. Купила, и все уже отправляется на фронт. Две зарядные станции — 80 000 грн и 39 050 грн. Четыре старлинка — всего 79 300 грн. Генератор — 30 000 грн. Дрон Mavic 4 Pro — 2 460 евро. Рация — 28 300 грн. Спасибо каждому за помощь", — говорится в сообщении.

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Реквизиты для помощи:

PayPal — [email protected]

Приват — 4627055114364770

5168752017223390

Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

4441111445008646 Монобанк































