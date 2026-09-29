До шпиталів щодня привозять важкопоранених: волонтерка Юсупова закликає допомогти з одягом та технікою для фронту. ФОТОрепортаж
Внаслідок важких боїв на фронті до шпиталів щодня привозять багатьох важкопоранених українських військових. Волонтерка Наталія Юсупова закликає українців долучитися до збору коштів на цивільний одяг для поранених бійців, а також на зарядні станції, Starlink, генератори та дрон для передової.
Про це вона повідомила у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди, дуже просимо про допомогу!! На фронті тривають важкі бої, ворожі війська нескінченно штурмують та намагається знищити українські міста та селища. Внаслідок запеклих боїв багато загиблих бійців та важкопоранених.Потрібна допомога", - закликає волонтерка.
За її словами, в шпиталі кожного дня привозять важкопоранених бійців з фронту, без ніг, без рук, з жахливими опіками та з іншими страшними пораненнями.
Які потреби?
Юсупова наголошує, що не вистачає цивільного одягу.
"Замовила 100 штанів та сотню футболок. Замовила кофти флісові , але це дуже замало. Поранених багато. Розділимо на 2-3 шпиталі. Дуже прошу допомогти викупити це все", - пише вона.
Окрім того, дуже потрібна допомога на фронт.
- Дві зарядні станції
- Три старлінки
- Два генератори
"Будемо вдячні за кожну гривню. Купила і все вже іде на фронт. Дві зарядні станції -80000 грн та 39050 грн. Чотири старлінки - разом -79300 грн. Генератор - 30000 грн. Дрон Мавік 4про -2460 евро. Рація 28300 грн. Дякуємо кожному за допомогу", - йдеться у повідомленні.
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 4627055114364770
5168752017223390
Посилання на Банку
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