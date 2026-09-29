В Киеве с октября начнет работать Медицинская информационная служба: какие вопросы помогут решить операторы
В Киеве с 1 октября начнет работу Медицинская информационная служба, где жители смогут получать информацию о работе учреждений здравоохранения, доступных бесплатных услугах и подавать жалобы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.
Что смогут узнать киевляне
Медицинская информационная служба станет точкой контакта между жителями и городской системой здравоохранения.
Через службу нельзя будет получить медицинскую консультацию или записаться на прием. В то же время ее специалисты смогут:
- рассказать о работе коммунальных учреждений здравоохранения;
- предоставить контакты больницы;
- сообщить о доступных медицинских услугах;
- предупредить об изменениях в работе подразделений и длительных ремонтах диагностического оборудования;
- объяснить, какое учреждение предоставляет нужную услугу;
- помочь определить, куда нужно обратиться;
- разъяснить принципы работы Программы медицинских гарантий;
- принимать предложения и жалобы относительно работы учреждений.
Если вопрос будет входить в компетенцию службы, оператор даст ответ во время звонка. В остальных случаях обращение передадут в соответствующее учреждение для рассмотрения.
Когда будет работать служба
Обратиться в Медицинскую информационную службу киевляне смогут в будние дни с 9:00 до 18:00.
Консультации будут бесплатными по номеру (044) 451-0-451.
"Точкой контакта между жителями и городской системой здравоохранения" назвали новую линию в Департаменте здравоохранения КГГА.
Там отметили, что полученные обращения в дальнейшем будут учитываться для совершенствования работы медицинских учреждений города.
Ранее сообщалось, что в Киеве хотят ввести отдельные доплаты для работников скорой медицинской помощи, которые работают в условиях повышенного риска во время российских атак.
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