В Киеве с октября начнет работать Медицинская информационная служба: какие вопросы помогут решить операторы

В Киеве с 1 октября начнет работу Медицинская информационная служба, где жители смогут получать информацию о работе учреждений здравоохранения, доступных бесплатных услугах и подавать жалобы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

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Что смогут узнать киевляне

Медицинская информационная служба станет точкой контакта между жителями и городской системой здравоохранения.

Через службу нельзя будет получить медицинскую консультацию или записаться на прием. В то же время ее специалисты смогут:

рассказать о работе коммунальных учреждений здравоохранения;

предоставить контакты больницы;

сообщить о доступных медицинских услугах;

предупредить об изменениях в работе подразделений и длительных ремонтах диагностического оборудования;

объяснить, какое учреждение предоставляет нужную услугу;

помочь определить, куда нужно обратиться;

разъяснить принципы работы Программы медицинских гарантий;

принимать предложения и жалобы относительно работы учреждений.

Если вопрос будет входить в компетенцию службы, оператор даст ответ во время звонка. В остальных случаях обращение передадут в соответствующее учреждение для рассмотрения.

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Когда будет работать служба

Обратиться в Медицинскую информационную службу киевляне смогут в будние дни с 9:00 до 18:00.

Консультации будут бесплатными по номеру (044) 451-0-451.

"Точкой контакта между жителями и городской системой здравоохранения" назвали новую линию в Департаменте здравоохранения КГГА.

Там отметили, что полученные обращения в дальнейшем будут учитываться для совершенствования работы медицинских учреждений города.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят ввести отдельные доплаты для работников скорой медицинской помощи, которые работают в условиях повышенного риска во время российских атак.

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