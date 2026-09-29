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Новости лечение в Украине
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В Киеве с октября начнет работать Медицинская информационная служба: какие вопросы помогут решить операторы

Медицинская информационная служба начнет работу в Киеве с 1 октября

В Киеве с 1 октября начнет работу Медицинская информационная служба, где жители смогут получать информацию о работе учреждений здравоохранения, доступных бесплатных услугах и подавать жалобы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

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Что смогут узнать киевляне

Медицинская информационная служба станет точкой контакта между жителями и городской системой здравоохранения.

Через службу нельзя будет получить медицинскую консультацию или записаться на прием. В то же время ее специалисты смогут:

  • рассказать о работе коммунальных учреждений здравоохранения;
  • предоставить контакты больницы;
  • сообщить о доступных медицинских услугах;
  • предупредить об изменениях в работе подразделений и длительных ремонтах диагностического оборудования;
  • объяснить, какое учреждение предоставляет нужную услугу;
  • помочь определить, куда нужно обратиться;
  • разъяснить принципы работы Программы медицинских гарантий;
  • принимать предложения и жалобы относительно работы учреждений.

Если вопрос будет входить в компетенцию службы, оператор даст ответ во время звонка. В остальных случаях обращение передадут в соответствующее учреждение для рассмотрения.

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Когда будет работать служба

Обратиться в Медицинскую информационную службу киевляне смогут в будние дни с 9:00 до 18:00.

Консультации будут бесплатными по номеру (044) 451-0-451.

"Точкой контакта между жителями и городской системой здравоохранения" назвали новую линию в Департаменте здравоохранения КГГА.

Там отметили, что полученные обращения в дальнейшем будут учитываться для совершенствования работы медицинских учреждений города.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят ввести отдельные доплаты для работников скорой медицинской помощи, которые работают в условиях повышенного риска во время российских атак.

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КГГА (3068) Киев (27550) медицина (2604) лечение (943)
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