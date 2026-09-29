У Києві з жовтня запрацює Медична інформаційна служба: які питання допоможуть вирішити оператори

У Києві з 1 жовтня запрацює Медична інформаційна служба, де мешканці зможуть отримувати інформацію про роботу закладів охорони здоров’я, доступні безоплатні послуги та подавати скарги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у Департаменті охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації.

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Що зможуть дізнатися кияни

Медична інформаційна служба стане точкою контакту між мешканцями та міською системою охорони здоров’я.

Через службу не можна буде отримати медичну консультацію або записатися на прийом. Водночас її фахівці зможуть:

розповісти про роботу комунальних закладів охорони здоров’я;

надати контакти лікарні;

повідомити про доступні медичні послуги;

попередити про зміни в роботі підрозділів та тривалі ремонти діагностичного обладнання;

пояснити, який заклад надає потрібну послугу;

допомогти визначити, куди потрібно звернутися;

роз’яснити роботу Програми медичних гарантій;

прийняти пропозиції та скарги щодо роботи закладів.

Якщо питання належатиме до компетенції служби, оператор надасть відповідь під час дзвінка. В інших випадках звернення передадуть до відповідного закладу для опрацювання.

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Коли працюватиме служба

Звернутися до Медичної інформаційної служби кияни зможуть у будні з 9:00 до 18:00.

Консультації будуть безкоштовними за номером (044) 451-0-451.

"Точкою контакту між мешканцями та міською системою охорони здоров’я" назвали нову лінію у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Там зазначили, що отримані звернення надалі враховуватимуть для вдосконалення роботи медичних закладів міста.

Раніше повідомлялося, що у Києві хочуть запровадити окремі доплати для працівників екстреної медичної допомоги, які працюють в умовах підвищеного ризику під час російських атак.

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