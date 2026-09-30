Хакеры создают фейковые сайты бригад ВСУ и приложений о тревоге для атак на Android, - Госспецсвязь
Смартфоны и планшеты на iOS и Android окончательно стали полноценной и ключевой целью для киберпреступников.
Об этом говорится в отчете "Киберугрозы: Украина" за первое полугодие 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госспецсвязь.
Скрытое заражение iOS через новостные и правительственные сайты
"Хакеры активно используют смартфоны для разведки. В случае успешной атаки они получают полный доступ к конфиденциальным данным", — говорится в отчете.
В частности, эксперты обнаружили работу эксплойт-кита DarkSword, который скрытно заражает гаджеты Apple (iOS) при посещении взломанных украинских новостных порталов и государственных ресурсов.
Фишинговые ловушки для пользователей Android
Для владельцев Android хакеры расставляют ловушки в виде фишинговых страниц, маскирующихся под официальные сайты военных бригад или приложения с оповещениями об воздушной опасности.
Использование легитимных сервисов для конспирации атак
Кроме того, злоумышленники массово используют легальные веб-платформы для сокрытия своих действий: хранят вредоносный код на GitHub, выводят похищенные данные через Telegram, а сетевой трафик маскируют с помощью Cloudflare и ngrok.
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