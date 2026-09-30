Хакери створюють фейкові сайти бригад ЗСУ та додатків про тривогу для атак на Android, - Держспецзв’язку

Смартфони та планшети на iOS і Android остаточно стали повноцінною та ключовою ціллю для кіберзлочинців.

Про це йдеться у звіті "Кіберзагрози: Україна" за перше півріччя 2026 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держспецзвʼязку.

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Приховане зараження iOS через новинні та урядові сайти

"Хакери активно використовують смартфони для розвідки. У разі успішної атаки вони отримують повний доступ до чутливих даних", - йдеться у звіті.

Зокрема, експерти виявили роботу експлойт-кіту DarkSword, який приховано заражає гаджети Apple (iOS) під час відвідування зламаних українських новинних порталів та державних ресурсів.

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Фішингові пастки для користувачів Android

Для власників Android хакери розставляють пастки у вигляді фішингових сторінок, що маскуються під офіційні сайти військових бригад чи застосунки зі сповіщеннями про повітряну небезпеку.

Використання легітимних сервісів для конспірації атак

Окрім цього, зловмисники масово застосовують легальні вебплатформи для конспірації: зберігають шкідливий код на GitHub, виводять викрадені відомості через Telegram, а мережевий трафік маскують за допомогою Cloudflare та ngrok.

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