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В Украине приостановили продажу более 400 наименований российских и белорусских книг

Госкомтелерадио приостановило продажу российских и белорусских книг

В Украине приостановили продажу более 400 наименований книг, изданных российскими и белорусскими издательствами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный комитет по телевидению и радиовещанию.

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На украинских маркетплейсах обнаружили запрещенные книги

В сентябре специалисты Госкомтелерадио в ходе мониторинга выявили онлайн-продажу более 400 наименований издательской продукции России и Беларуси.

Большинство предложений было незаконно размещено на украинских маркетплейсах. После взаимодействия с администрациями онлайн-площадок обнаруженные товары оперативно удалили.

Продавцов также предупредили об ответственности за нарушение требований украинского законодательства в издательской сфере.

Другим субъектам электронной коммерции Госкомтелерадио направило письма с требованием самостоятельно удалить запрещенные товары.

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Госкомтелерадио предупредило о возможной блокировке сайтов

Если продавцы не выполнят требование в установленные сроки, Госкомтелерадио инициирует вопрос об ограничении доступа к соответствующим веб-сайтам технически возможным способом для поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Отмечается, что с апреля 2024 года удалось пресечь распространение около 13 тысяч наименований российской и белорусской издательской продукции, которую незаконно размещали на украинских маркетплейсах.

"Госкомтелерадио продолжает очищать украинский сегмент сети Интернет от российской и белорусской издательской продукции, распространение которой запрещено статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле", - подчеркнули в ведомстве.

В Госкомтелерадио в очередной раз призвали субъектов отечественного издательского дела работать исключительно в рамках правового поля Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" возобновило отправку книг после обстрела

Автор: 

Беларусь (8340) Госкомтелерадио (96) книги (654) продажа (502) россия (89748)
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Топ комментарии
+4
Потужна відповідь на атаки ракет і дронів рашистів наших Зелупів.
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01.10.2026 04:17 Ответить
+2
Ти читав Лесю Українку?Шевченка, Франка?
"Слово, чому ти не твердая криця,
Що серед бою так ясно іскриться?
Чом ти не гострий, безжалісний меч,
Той, що здійма вражі голови з плеч?"
"Поховайте, та вставайте
Кайдани порвіте..."
"Гримить! Благодатна пора наступає..."
"Слово" її, та Шевченка, з Франком, СТАЛО ЗБРОЄЮ, що протистоїть кацапським словам...
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01.10.2026 05:14 Ответить
+1
Ось такий він довгий, цей відрив Мирної України від «14 рєспублік свабодних», московії та ригоАНАЛІВ і комуняк, упродовж 35 років!!!
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01.10.2026 01:25 Ответить

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