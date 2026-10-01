В Украине приостановили продажу более 400 наименований российских и белорусских книг

В Украине приостановили продажу более 400 наименований книг, изданных российскими и белорусскими издательствами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный комитет по телевидению и радиовещанию.

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На украинских маркетплейсах обнаружили запрещенные книги

В сентябре специалисты Госкомтелерадио в ходе мониторинга выявили онлайн-продажу более 400 наименований издательской продукции России и Беларуси.

Большинство предложений было незаконно размещено на украинских маркетплейсах. После взаимодействия с администрациями онлайн-площадок обнаруженные товары оперативно удалили.

Продавцов также предупредили об ответственности за нарушение требований украинского законодательства в издательской сфере.

Другим субъектам электронной коммерции Госкомтелерадио направило письма с требованием самостоятельно удалить запрещенные товары.

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Госкомтелерадио предупредило о возможной блокировке сайтов

Если продавцы не выполнят требование в установленные сроки, Госкомтелерадио инициирует вопрос об ограничении доступа к соответствующим веб-сайтам технически возможным способом для поставщиков электронных коммуникационных услуг.

Отмечается, что с апреля 2024 года удалось пресечь распространение около 13 тысяч наименований российской и белорусской издательской продукции, которую незаконно размещали на украинских маркетплейсах.

"Госкомтелерадио продолжает очищать украинский сегмент сети Интернет от российской и белорусской издательской продукции, распространение которой запрещено статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле", - подчеркнули в ведомстве.

В Госкомтелерадио в очередной раз призвали субъектов отечественного издательского дела работать исключительно в рамках правового поля Украины.

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