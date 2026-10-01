В Украине приостановили продажу более 400 наименований российских и белорусских книг
В Украине приостановили продажу более 400 наименований книг, изданных российскими и белорусскими издательствами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Государственный комитет по телевидению и радиовещанию.
На украинских маркетплейсах обнаружили запрещенные книги
В сентябре специалисты Госкомтелерадио в ходе мониторинга выявили онлайн-продажу более 400 наименований издательской продукции России и Беларуси.
Большинство предложений было незаконно размещено на украинских маркетплейсах. После взаимодействия с администрациями онлайн-площадок обнаруженные товары оперативно удалили.
Продавцов также предупредили об ответственности за нарушение требований украинского законодательства в издательской сфере.
Другим субъектам электронной коммерции Госкомтелерадио направило письма с требованием самостоятельно удалить запрещенные товары.
Госкомтелерадио предупредило о возможной блокировке сайтов
Если продавцы не выполнят требование в установленные сроки, Госкомтелерадио инициирует вопрос об ограничении доступа к соответствующим веб-сайтам технически возможным способом для поставщиков электронных коммуникационных услуг.
Отмечается, что с апреля 2024 года удалось пресечь распространение около 13 тысяч наименований российской и белорусской издательской продукции, которую незаконно размещали на украинских маркетплейсах.
"Госкомтелерадио продолжает очищать украинский сегмент сети Интернет от российской и белорусской издательской продукции, распространение которой запрещено статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле", - подчеркнули в ведомстве.
В Госкомтелерадио в очередной раз призвали субъектов отечественного издательского дела работать исключительно в рамках правового поля Украины.
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