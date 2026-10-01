Україні припинили продаж понад 400 найменувань російських і білоруських книг

В Україні припинили продаж понад 400 найменувань книг, випущених російськими та білоруськими видавництвами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення.

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На українських маркетплейсах виявили заборонені книги

У вересні фахівці Держкомтелерадіо під час моніторингу виявили онлайн-продаж понад 400 найменувань видавничої продукції Росії та Білорусі.

Більшість пропозицій незаконно розмістили на українських маркетплейсах. Після взаємодії з адміністраціями онлайн-майданчиків виявлені товари оперативно видалили.

Продавців також попередили про відповідальність за порушення вимог українського законодавства у видавничій сфері.

Іншим суб’єктам електронної комерції Держкомтелерадіо надіслав листи з вимогою самостійно видалити заборонені товари.

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Держкомтелерадіо попередив про можливе блокування сайтів

Якщо продавці не виконають вимогу у встановлені терміни, Держкомтелерадіо ініціюватиме питання щодо обмеження доступу до відповідних вебсайтів у технічно можливий спосіб для постачальників електронних комунікаційних послуг.

Зазначається, що з квітня 2024 року вдалося припинити розповсюдження близько 13 тисяч найменувань російської та білоруської видавничої продукції, яку незаконно розміщували на українських маркетплейсах.

"Держкомтелерадіо продовжує очищувати український сегмент мережі Інтернет від російської та білоруської видавничої продукції, розповсюдження якої заборонено статтею 28-1 Закону України "Про видавничу справу", – наголосили у відомстві.

У Держкомтелерадіо вкотре закликали суб’єктів вітчизняної видавничої справи працювати лише в межах правового поля України.

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