Киев вводит доплаты медикам, выезжающим на место российских ракетных ударов, - Кличко

Столичные медики, спасающие пострадавших от российских обстрелов, будут получать доплаты от города. Соответствующее решение должно быть принято сегодня на сессии Киевсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

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"Киевсовет планирует увеличить средства на выплаты столичным медикам. А именно - ввести доплаты медикам скорой помощи, которые выезжают на места попаданий во время атак врага на Киев", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что медики всегда первыми прибывают на места попаданий. Работают днем и ночью, спасают здоровье и жизни людей.

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По словам Кличко, на сегодняшнем заседании Киевсовета ключевыми являются вопросы, связанные с корректировкой бюджета столицы и программы социально-экономического развития.

Ранее директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан рассказывала, что сотрудникам бригад экстренной медицинской помощи помимо зарплаты будет предоставляться безвозвратная финансовая помощь за работу во время воздушной тревоги, непосредственно на месте поражения и на месте поражения во время воздушной тревоги (по более высокой ставке).

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