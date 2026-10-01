Київ запроваджує доплати медикам, які виїжджають на місце російських прильотів, - Кличко

Столичні медики, які рятують постраждалих від російських обстрілів, отримуватимуть доплати від міста. Відповідне рішення сьогодні має бути ухвалене на сесії Київради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Київрада планує збільшити кошти на виплати столичним медикам. А саме – запровадити доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що медики завжди першими прибувають на місця влучань. Працюють вдень і вночі, рятують здоров’я та життя людей.

Також дивіться: Медикам "швидкої" у Києві планують доплачувати за роботу під час повітряних тривог та на місцях російських атак. ФОТО

За словами Кличка, на сьогоднішньому засіданні Київради ключовими є питання, пов’язані з коригуванням бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.

Раніше директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан розповідала, що працівникам бригад екстреної медичної допомоги окрім зарплат надаватиметься безповоротна фінансова допомога за роботу під час повітряної тривоги, безпосередньо на місці ураження та на місці ураження під час повітряної тривоги (за вищою ставкою).

Читайте: Як працюватимуть лікарні під час різних типів повітряних тривог: деталі