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Новости Расследование преступлений против нацбезопасности
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Более 3 тысяч дел с начала вторжения: ГБР расследует преступления против национальной безопасности. ИНФОГРАФИКА

ГБР: более 1,6 тыс. подозрений по делам, касающимся национальной безопасности

С начала полномасштабного вторжения России Государственное бюро расследований ведет 3110 уголовных дел, связанных с преступлениями против национальной безопасности Украины. Большинство из них касаются государственной измены и коллаборационистской деятельности.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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"С начала полномасштабного вторжения России сотрудники ГБР расследуют 3 110 уголовных дел о преступлениях против национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Среди преступлений против национальной безопасности:

остальные — по другим преступлениям против национальной безопасности.

По состоянию на октябрь 2026 года в этих делах:

  • 1 771 лицу сообщено о подозрении;
  •  532 человека объявлены в розыск;
  • 1 397 человек проверяются на возможную причастность к сотрудничеству с врагом;
  •  1 572 обвинительных акта уже направлены в суд.

Расследуем 3110 преступлений против национальной безопасности
Расследуем 3110 преступлений против национальной безопасности

 ГБР документирует такие преступления на освобожденных и прифронтовых территориях, а также собирает доказательства в отношении фигурантов, которые остаются на временно оккупированных территориях или скрываются за рубежом.

"Работа продолжается", — подчеркнули в ведомстве.

Автор: 

нацбезопасность (231) государственная измена (1769) коллаборационизм (982) ГБР (3674)
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