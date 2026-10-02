Более 3 тысяч дел с начала вторжения: ГБР расследует преступления против национальной безопасности. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения России Государственное бюро расследований ведет 3110 уголовных дел, связанных с преступлениями против национальной безопасности Украины. Большинство из них касаются государственной измены и коллаборационистской деятельности.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабного вторжения России сотрудники ГБР расследуют 3 110 уголовных дел о преступлениях против национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.
Среди преступлений против национальной безопасности:
- 2 048 — за государственную измену;
- 834 — за коллаборационную деятельность;
- 56 — за пособничество государству-агрессору;
остальные — по другим преступлениям против национальной безопасности.
По состоянию на октябрь 2026 года в этих делах:
- 1 771 лицу сообщено о подозрении;
- 532 человека объявлены в розыск;
- 1 397 человек проверяются на возможную причастность к сотрудничеству с врагом;
- 1 572 обвинительных акта уже направлены в суд.
ГБР документирует такие преступления на освобожденных и прифронтовых территориях, а также собирает доказательства в отношении фигурантов, которые остаются на временно оккупированных территориях или скрываются за рубежом.
"Работа продолжается", — подчеркнули в ведомстве.
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