Более 3 тысяч дел с начала вторжения: ГБР расследует преступления против национальной безопасности. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения России Государственное бюро расследований ведет 3110 уголовных дел, связанных с преступлениями против национальной безопасности Украины. Большинство из них касаются государственной измены и коллаборационистской деятельности.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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"С начала полномасштабного вторжения России сотрудники ГБР расследуют 3 110 уголовных дел о преступлениях против национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Среди преступлений против национальной безопасности:

2 048 — за государственную измену;

834 — за коллаборационную деятельность;

56 — за пособничество государству-агрессору;

остальные — по другим преступлениям против национальной безопасности.

По состоянию на октябрь 2026 года в этих делах:

1 771 лицу сообщено о подозрении;

532 человека объявлены в розыск;

1 397 человек проверяются на возможную причастность к сотрудничеству с врагом;

1 572 обвинительных акта уже направлены в суд.





ГБР документирует такие преступления на освобожденных и прифронтовых территориях, а также собирает доказательства в отношении фигурантов, которые остаются на временно оккупированных территориях или скрываются за рубежом.



"Работа продолжается", — подчеркнули в ведомстве.