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Новини Розслідування злочинів проти нацбезпеки
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Понад 3 тисячі справ від початку вторгнення: ДБР розслідує злочини проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

ДБР: понад 1,6 тис. підозр у справах проти нацбезпеки

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань розслідує 3110 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України. Найбільше з них стосуються державної зради та колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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"З початку повномасштабного вторгнення росії працівники ДБР розслідують 3 110 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України", - ідеться в повідомленні.

Серед злочинів проти національної безпеки:

  • 2 048 — за державну зраду;
  •  834 — за колабораційну діяльність;
  • 56 — за пособництво державі-агресору;

решта — за іншими злочинами проти національної безпеки.

Станом на жовтень 2026 року у цих провадженнях:

  • 1 771 особі повідомлено про підозру;
  •  532 особи оголошено в розшук;
  • 1 397 осіб перевіряють на можливу причетність до співпраці з ворогом;
  •  1 572 обвинувальні акти вже скеровано до суду.

розслідуємо 3110 злочинів проти нацбезпеки
розслідуємо 3110 злочинів проти нацбезпеки

 ДБР документує такі злочини на звільнених і прифронтових територіях, а також збирає докази щодо фігурантів, які залишаються на тимчасово окупованих територіях або переховуються за кордоном.

"Робота триває", - наголосили у відомстві.

Автор: 

нацбезпека (161) державна зрада (1882) колабораціонізм (1263) ДБР (3728)
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