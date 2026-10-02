Понад 3 тисячі справ від початку вторгнення: ДБР розслідує злочини проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань розслідує 3110 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України. Найбільше з них стосуються державної зради та колабораційної діяльності.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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"З початку повномасштабного вторгнення росії працівники ДБР розслідують 3 110 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України", - ідеться в повідомленні.

Серед злочинів проти національної безпеки:

2 048 — за державну зраду;

834 — за колабораційну діяльність;

56 — за пособництво державі-агресору;

решта — за іншими злочинами проти національної безпеки.

Станом на жовтень 2026 року у цих провадженнях:

1 771 особі повідомлено про підозру;

532 особи оголошено в розшук;

1 397 осіб перевіряють на можливу причетність до співпраці з ворогом;

1 572 обвинувальні акти вже скеровано до суду.





ДБР документує такі злочини на звільнених і прифронтових територіях, а також збирає докази щодо фігурантів, які залишаються на тимчасово окупованих територіях або переховуються за кордоном.



"Робота триває", - наголосили у відомстві.