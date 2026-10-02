Понад 3 тисячі справ від початку вторгнення: ДБР розслідує злочини проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Державне бюро розслідувань розслідує 3110 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України. Найбільше з них стосуються державної зради та колабораційної діяльності.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
"З початку повномасштабного вторгнення росії працівники ДБР розслідують 3 110 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки України", - ідеться в повідомленні.
Серед злочинів проти національної безпеки:
- 2 048 — за державну зраду;
- 834 — за колабораційну діяльність;
- 56 — за пособництво державі-агресору;
решта — за іншими злочинами проти національної безпеки.
Станом на жовтень 2026 року у цих провадженнях:
- 1 771 особі повідомлено про підозру;
- 532 особи оголошено в розшук;
- 1 397 осіб перевіряють на можливу причетність до співпраці з ворогом;
- 1 572 обвинувальні акти вже скеровано до суду.
ДБР документує такі злочини на звільнених і прифронтових територіях, а також збирає докази щодо фігурантів, які залишаються на тимчасово окупованих територіях або переховуються за кордоном.
"Робота триває", - наголосили у відомстві.
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