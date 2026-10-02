"Бизнес начинает защищаться после удара": атаки РФ затронули 90% украинских предприятий, - исследование

Атаки россиян на склады, распределительные центры и логистическую инфраструктуру уже прямо или косвенно затронули 91 % украинских предприятий. При этом бизнес чаще всего начинает сознательно инвестировать в физическую защиту своих объектов уже после того, как сам столкнулся с последствиями вражеских ударов.

Об этом в своей колонке для "NV Бизнес" сообщила исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным опроса ИЭИ, проведенного в августе 2026 года среди 465 преимущественно промышленных компаний:

7% предприятий понесли прямые убытки в результате ударов ракет или БПЛА (разрушение имущества или потеря товаров);

41% компаний ощутили косвенные последствия атак из-за сбоев в цепочках поставок и скачка цен;

43% предприятий пока не пострадали, но считают этот риск высоким;

и лишь 9% предприятий отметили, что не ощущают угрозы.

"Удар по логистике — это прежде всего удар по цене", — подчеркивает Оксана Кузякив. По ее словам, сильнее всего атаки сказываются на стоимости сырья и на расходах на транспортировку.

Наибольший спрос на строительство инженерно-физической защиты наблюдается не только вблизи линии фронта, но и в ключевых логистических хабах страны — в Киеве и Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской и Житомирской областях.

Среди основных мер государственной поддержки бизнес называет:

Компенсации и страхование убытков — 38%; Физическая защита складских помещений — 35%; Финансовая поддержка восстановления (льготные кредиты, отсрочка уплаты налогов) — 32%.

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