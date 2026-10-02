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"Бізнес починає захищатися після удару": атаки РФ торкнулися 90% українських підприємств, - дослідження

Атаки РФ торкнулися 91% українських підприємств: дослідження

Атаки росіян на склади, розподільчі центри та логістичну інфраструктуру вже прямо чи опосередковано торкнулися 91% українських підприємств. При цьому бізнес найчастіше починає свідомо інвестувати у фізичний захист своїх об'єктів уже після того, як сам зіткнувся з наслідками ворожих прильотів.

Про це у своїй колонці для "NV Бізнес" повідомила виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними опитування ІЕД, проведеного у серпні 2026 року серед 465 переважно промислових компаній:

  • 7% підприємств зазнали прямих збитків унаслідок ударів ракет або БПЛА (руйнування майна чи втрата товарів);

  • 41% компаній відчули непрямі наслідки атак через зриви ланцюгів постачання та стрибок цін;

  • 43% підприємств поки не постраждали, але вважають для себе цей ризик високим;

  • і лише 9% бізнесу зазначили, що не відчувають загрози.

"Удар по логістиці - це насамперед удар по ціні", - наголошує Оксана Кузяків. За її словами, найсильніше атаки позначаються на вартості сировини та на витратах на транспортування.

Найбільший запит на будівництво інженерно-фізичного захисту спостерігається не лише поблизу лінії фронту, а й у ключових логістичних хабах країни - у Києві та Київській, Одеській, Полтавській, Черкаській і Житомирській областях.

Серед головних заходів держпідтримки бізнес називає:

  1. Компенсації та страхування збитків - 38%;

  2. Фізичний захист складських приміщень - 35%;

  3. Фінансову підтримку відновлення (пільгові кредити, відтермінування податків) - 32%.

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