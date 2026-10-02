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Новости Программа Скрининг здоровья 40+
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Правительство изъяло 2,7 млрд грн из программы "Скрининг здоровья": большая часть средств будет направлена на программу медицинских гарантий

Кабмин перераспределил почти 2,8 млрд грн расходов Минздрава на 2026 год

Кабинет Министров сократил на 2,71 млрд грн расходы на программу "Скрининг здоровья с целью профилактики заболеваний". Освободившиеся средства вместе с расходами по другим направлениям были перераспределены на программу медицинских гарантий, отдельные медицинские услуги и подготовку кадров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение Кабмина № 985-р от 30 сентября 2026 года опубликовано на Правительственном портале.

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Согласно документу, в целом правительство перераспределило 2 млрд 761,7 млн грн, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2026 год.

Наибольшее сокращение коснулось программы "Скрининг здоровья с целью профилактики заболеваний" - ее расходы сократили на 2,71 млрд грн.

Еще на 54,2 млн грн сократили финансирование программы "Общегосударственные учреждения и мероприятия в сфере медицинского образования".

В то же время 2,5 млрд грн дополнительно направили на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Еще 100 млн грн добавили на оказание отдельных медицинских услуг некоторым категориям граждан, а 161,7 млн грн – на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения.

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