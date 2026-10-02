Правительство изъяло 2,7 млрд грн из программы "Скрининг здоровья": большая часть средств будет направлена на программу медицинских гарантий

Кабинет Министров сократил на 2,71 млрд грн расходы на программу "Скрининг здоровья с целью профилактики заболеваний". Освободившиеся средства вместе с расходами по другим направлениям были перераспределены на программу медицинских гарантий, отдельные медицинские услуги и подготовку кадров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение Кабмина № 985-р от 30 сентября 2026 года опубликовано на Правительственном портале.

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Согласно документу, в целом правительство перераспределило 2 млрд 761,7 млн грн, предусмотренных Министерству здравоохранения на 2026 год.

Наибольшее сокращение коснулось программы "Скрининг здоровья с целью профилактики заболеваний" - ее расходы сократили на 2,71 млрд грн.

Еще на 54,2 млн грн сократили финансирование программы "Общегосударственные учреждения и мероприятия в сфере медицинского образования".

В то же время 2,5 млрд грн дополнительно направили на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Еще 100 млн грн добавили на оказание отдельных медицинских услуг некоторым категориям граждан, а 161,7 млн грн – на подготовку и повышение квалификации кадров в сфере здравоохранения.

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