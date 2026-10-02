Уряд забрав 2,7 млрд грн зі "Скринінгу здоров’я": більшість коштів спрямують на програму медгарантій
Кабінет Міністрів скоротив на 2,71 млрд грн видатки на програму "Скринінг здоров’я з метою запобігання захворюванням". Вивільнені кошти разом із видатками з інших напрямів перерозподілили на програму медичних гарантій, окремі медичні послуги та підготовку кадрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження Кабміну №985-р від 30 вересня 2026 року оприлюднене на Урядовому порталі.
Згідно з документом, загалом уряд перерозподілив 2 млрд 761,7 млн грн, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2026 рік.
Найбільше скорочення стосується програми "Скринінг здоров’я з метою запобігання захворюванням" – її видатки споживання зменшили на 2,71 млрд грн.
Ще на 54,2 млн грн скоротили фінансування програми "Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти".
Водночас 2,5 млрд грн додатково спрямували на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
Ще 100 млн грн додали на надання окремих медичних послуг деяким категоріям громадян, а 161,7 млн грн – на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я.
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