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Новости Защита прав детей
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Заставляла становиться на гречку и избивала: в Одесской области взяли под стражу приемную мать за издевательства над ребенком

женщина подвергала приемного сына пыткам

По ходатайству Раздельнянской окружной прокуратуры Одесской области суд поместил под стражу без права на залог 42-летнюю жительницу одного из поселков Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, её подозревают в истязании 7-летнего приемного сына (ст. 127 УК Украины).

Детали издевательств

Установлено, что женщина со своим мужем еще в 2024 году создали приемную семью. Впоследствии в нее поместили троих малолетних детей: двух сестричек и их братика.

По данным следствия, приемная мать знала о диагнозе 7-летнего мальчика и связанных с ним физиологических особенностях. Несмотря на это, она неоднократно наказывала ребенка за последствия его состояния здоровья, на которые мальчик не мог повлиять.

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В течение июля этого года женщина заставляла его становиться на колени на гречку и держать руки поднятыми вверх, а также неоднократно избивала его.

Проверка других фактов и судьба детей

В настоящее время в рамках расследования проверяется информация о других возможных противоправных действиях в отношении всех приемных детей, а также о причастности других лиц к совершению преступлений.

Всех троих детей изъяли из семьи. Они находятся в безопасности.

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Автор: 

дети (7309) Одесская область (4801) пытки (995) Офис Генпрокурора (3504)
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Топ комментарии
+3
Бо вона тупо хвора на голову. Взагалі не розумію, як таким дітей на виховання дають..

Вони ж заради грошей дітей набирають, щоб бухати за їх рахунок..там працівників соцслужб саджати начасі..
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03.10.2026 11:45 Ответить
+1
Чого тітка без кокошніка?
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03.10.2026 11:21 Ответить
+1
Собака скажена.
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03.10.2026 11:44 Ответить

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