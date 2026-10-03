Заставляла становиться на гречку и избивала: в Одесской области взяли под стражу приемную мать за издевательства над ребенком

По ходатайству Раздельнянской окружной прокуратуры Одесской области суд поместил под стражу без права на залог 42-летнюю жительницу одного из поселков Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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Как отмечается, её подозревают в истязании 7-летнего приемного сына (ст. 127 УК Украины).

Детали издевательств

Установлено, что женщина со своим мужем еще в 2024 году создали приемную семью. Впоследствии в нее поместили троих малолетних детей: двух сестричек и их братика.

По данным следствия, приемная мать знала о диагнозе 7-летнего мальчика и связанных с ним физиологических особенностях. Несмотря на это, она неоднократно наказывала ребенка за последствия его состояния здоровья, на которые мальчик не мог повлиять.

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В течение июля этого года женщина заставляла его становиться на колени на гречку и держать руки поднятыми вверх, а также неоднократно избивала его.

Проверка других фактов и судьба детей

В настоящее время в рамках расследования проверяется информация о других возможных противоправных действиях в отношении всех приемных детей, а также о причастности других лиц к совершению преступлений.

Всех троих детей изъяли из семьи. Они находятся в безопасности.

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