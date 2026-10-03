Змушувала ставати на гречку та била: на Одещині взяли під варту прийомну матір за знущання з дитини

За клопотанням Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області суд взяв під варту без права на заставу 42-річну уродженку одного із селищ на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як зазначається, її підозрюють у катуванні прийомного 7-річного сина (ст. 127 КК України).

Деталі знущань

Встановлено, що жінка зі своїм чоловіком ще у 2024 році створили прийомну сім’ю. Згодом до неї влаштували трьох малолітніх дітей: двох сестричок та їхнього братика.

За даними слідства, прийомна мати знала про діагноз 7-річного хлопчика та пов’язані з ним фізіологічні особливості. Попри це, вона неодноразово карала дитину за наслідки його стану здоров’я, на які хлопчик не міг вплинути.

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Упродовж липня цього року жінка змушувала його ставати колінами на гречку та тримати руки піднятими вгору, а також неодноразово била його.

Перевірка інших фактів та доля дітей

Наразі у межах розслідування перевіряється інформація щодо інших можливих протиправних дій стосовно всіх прийомних дітей, а також причетності інших осіб до скоєння злочинів.

Усіх трьох дітей вилучили з родини. Вони перебувають у безпеці.

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