Змушувала ставати на гречку та била: на Одещині взяли під варту прийомну матір за знущання з дитини
За клопотанням Роздільнянської окружної прокуратури Одеської області суд взяв під варту без права на заставу 42-річну уродженку одного із селищ на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, її підозрюють у катуванні прийомного 7-річного сина (ст. 127 КК України).
Деталі знущань
Встановлено, що жінка зі своїм чоловіком ще у 2024 році створили прийомну сім’ю. Згодом до неї влаштували трьох малолітніх дітей: двох сестричок та їхнього братика.
За даними слідства, прийомна мати знала про діагноз 7-річного хлопчика та пов’язані з ним фізіологічні особливості. Попри це, вона неодноразово карала дитину за наслідки його стану здоров’я, на які хлопчик не міг вплинути.
Упродовж липня цього року жінка змушувала його ставати колінами на гречку та тримати руки піднятими вгору, а також неодноразово била його.
Перевірка інших фактів та доля дітей
Наразі у межах розслідування перевіряється інформація щодо інших можливих протиправних дій стосовно всіх прийомних дітей, а також причетності інших осіб до скоєння злочинів.
Усіх трьох дітей вилучили з родини. Вони перебувають у безпеці.
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Вони ж заради грошей дітей набирають, щоб бухати за їх рахунок..там працівників соцслужб саджати начасі..