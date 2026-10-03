Срыв закупок в Сумах: из 30 запланированных мобильных укрытий установили лишь 3, - СМИ

Сумы оказались под угрозой из-за халатности чиновников Департамента инфраструктуры, которые сорвали закупку мобильных укрытий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на odindoma.sumy.ua.

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Миллионы гривен бездействия: что известно о провале закупок

Как отмечается, в то время как Сумская громада ежедневно страдает от массированных российских атак, а число погибших и раненых среди гражданского населения стремительно растет (только в сентябре 13 погибших и 145 раненых против 9 погибших и 83 раненых в августе), закупка и установка первичных (мобильных) укрытий в городе фактически сорваны из-за бездействия чиновников.

Согласно официальным документам и результатам проверок выполнения протокольных поручений руководства ОГА, из предусмотренных в бюджете громады на 2026 год 250 миллионов гривен на мобильные укрытия, по состоянию на сентябрь тендерными процедурами было охвачено менее 44% средств (109,9 млн грн). Более 140 миллионов гривен (56 %) остаются нереализованными.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным за проведение закупок является Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета, возглавляемый Евгением Бровенко.

Ключевые факты служебной проволочки и нарушений:

Полгода бездействия: Средства в размере 50 млн грн на приобретение мобильных укрытий были выделены Департаменту еще 23 декабря 2025 года. Однако закупку объявили лишь через 6 месяцев — в июле 2026 года, а договор подписали только в августе.

Средства в размере 50 млн грн на приобретение мобильных укрытий были выделены Департаменту еще 23 декабря 2025 года. Однако закупку объявили лишь через 6 месяцев — в июле 2026 года, а договор подписали только в августе. Срыв поставок: Согласно договору № 637-к от 12.08.2026 подрядчик ООО "Мирадима" обязывался поставить 30 укрытий до 1 октября 2026 года. По состоянию на конец сентября изготовлено и установлено лишь 3 укрытия . Подрядчик пытается перенести сроки без документальных подтверждений, а Департамент не применяет надлежащих санкций.

Согласно договору № 637-к от 12.08.2026 подрядчик ООО "Мирадима" обязывался поставить 30 укрытий до 1 октября 2026 года. По состоянию на конец сентября . Подрядчик пытается перенести сроки без документальных подтверждений, а Департамент не применяет надлежащих санкций. Искусственное уменьшение объема: Получив 21 августа 2026 года очередное финансирование в размере 126 млн грн, сотрудники Департамента объявили закупку лишь на 49,9 млн грн, что имеет признаки искусственного разделения объекта закупки.

Получив 21 августа 2026 года очередное финансирование в размере 126 млн грн, сотрудники Департамента объявили закупку лишь на 49,9 млн грн, что имеет признаки искусственного разделения объекта закупки. Угроза следующих тендеров: Что касается закупки еще 20 укрытий (победитель — ООО "ГАРАНТБУДПЛЮС"), в настоящее время существуют серьезные риски относительно наличия у фирмы необходимых мощностей для изготовления и установки сооружений до 15 ноября 2026 года.

В документах отмечается, что "вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей отдельными служащими Сумского городского совета" создание безопасных условий для населения было безосновательно затянуто. В прифронтовом городе, где во время обстрелов счет идет на минуты, отсутствие укрытий в местах попаданий напрямую стоит людям жизни и здоровья.

В связи с этим инициирована проверка обстоятельств несвоевременной закупки укрытий с целью установления должностных лиц Департамента инфраструктуры, виновных в затягивании закупок, и привлечения их к личной ответственности.