Зірвані закупівлі у Сумах: із 30 запланованих мобільних укриттів встановили лише 3, - ЗМІ

Суми опинилися під загрозою через недбалість чиновників Департаменту інфраструктури, які зірвали закупівлю мобільних укриттів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на odindoma.sumy.ua.

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Мільйони гривень бездіяльності: що відомо про провал закупівель

Як зазначається, утой час як Сумська громада щоденно потерпає від масованих російських атак, а кількість загиблих і поранених серед цивільних стрімко зростає (лише у вересні 13 загиблих та 145 поранених проти 9 загиблих та 83 поранених у серпні), закупівля та встановлення первинних (мобільних) укриттів у місті фактично зірвані через бездіяльність чиновників.

За даними офіційних документів та результатами перевірок виконання протокольних доручень керівництва ОВА, з передбачених у бюджеті громади на 2026 рік 250 мільйонів гривень на мобільні укриття, станом на вересень тендерними процедурами було охоплено менше ніж 44% коштів (109,9 млн грн). Понад 140 мільйонів гривень (56%) залишаються нереалізованими.

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за проведення закупівель є Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради, очолюваний Євгеном Бровенком.

Ключові факти службового зволікання та порушень:

Пів року бездіяльності: Кошти в сумі 50 млн грн на придбання мобільних укриттів були виділені Департаменту ще 23 грудня 2025 року. Проте закупівлю оголосили лише через 6 місяців — у липні 2026 року, а договір підписали тільки в серпні.

Кошти в сумі 50 млн грн на придбання мобільних укриттів були виділені Департаменту ще 23 грудня 2025 року. Проте закупівлю оголосили лише через 6 місяців — у липні 2026 року, а договір підписали тільки в серпні. Зірвані поставки: За договором №637-к від 12.08.2026 підрядник ТОВ "Мирадима" зобов’язувався поставити 30 укриттів до 1 жовтня 2026 року. Станом на кінець вересня виготовлено та встановлено лише 3 укриття . Підрядник намагається перенести строки без документальних підтверджень, а Департамент не вживає належних санкцій.

За договором №637-к від 12.08.2026 підрядник ТОВ "Мирадима" зобов’язувався поставити 30 укриттів до 1 жовтня 2026 року. Станом на кінець вересня . Підрядник намагається перенести строки без документальних підтверджень, а Департамент не вживає належних санкцій. Штучне демасштабування: Отримавши 21 серпня 2026 року чергове фінансування у розмірі 126 млн грн, службовці Департаменту оголосили закупівлю лише на 49,9 млн грн, що має ознаки штучного поділу об’єкта закупівлі.

Отримавши 21 серпня 2026 року чергове фінансування у розмірі 126 млн грн, службовці Департаменту оголосили закупівлю лише на 49,9 млн грн, що має ознаки штучного поділу об’єкта закупівлі. Загроза наступних тендерів: Щодо закупівлі ще 20 укриттів (переможець - ТОВ "ГАРАНТБУДПЛЮС") наразі існують серйозні ризики щодо наявності у фірми необхідних потужностей для виготовлення та встановлення споруд до 15 листопада 2026 року.

У документах зазначається, що "внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків окремими службовцями Сумської міської ради" створення безпечних умов для населення було безпідставно затягнуто. У прифронтовому місті, де рахунок під час обстрілів іде на хвилини, відсутність укриттів у місцях влучань безпосередньо коштує людям життя та здоров’я.

У зв’язку з цим ініційовано перевірку обставин неоперативного придбання укриттів для встановлення посадових осіб Департаменту інфраструктури, винних у затягуванні закупівель, та притягнення їх до персональної відповідальності.