На парламентских выборах в Латвии побеждают проевропейские партии, поддерживающие Украину, - экзит-полы

В субботу, 3 октября, в Латвии завершились парламентские выборы. Результаты экзит-полов после закрытия избирательных участков указывают на победу проевропейских и проукраинских партий.

Об этом сообщает латвийская общественная вещательная компания LSM и "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

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Лидируют проевропейские и проукраинские силы

Лидирует правоцентристская партия премьер-министра Андриса Кулбергса "Объединенный список" — она набирает 35,6% голосов.

Кулбергс занял пост премьер-министра лишь в мае. Однако его коалиция, позиции которой, согласно предвыборным опросам, должны были ослабнуть, вероятно, не сохранится в нынешнем виде, поскольку одна из правящих политических сил не проходит в парламент.

Партия "Латвия – на первом месте" заняла второе место (11,3%) согласно данным экзит-полов. Возглавляемая бизнесменом Айнарсом Шлесерсом, она может оказаться более приемлемым партнером для формирования коалиции.

Партия "Прогрессивные" — проевропейская социал-демократическая сила, выступающая за усиление социальной защиты и продолжение поддержки Украины, заняла третье место с незначительным отставанием, набрав 11,1% голосов.

Пророссийская сила на четвертом месте

Партия "Суверенная власть", которую оппоненты критикуют за пророссийскую позицию, заняла четвертое место с результатом 10,8% голосов. Эта партия выступала против оказания военной помощи Украине и увеличения расходов на оборону, уделяя при этом особое внимание внутренним экономическим проблемам.

Отмечается, что, несмотря на достигнутый успех, партия вряд ли войдет в состав правительства, поскольку большинство ведущих политических сил исключили возможность сотрудничества с ней.

Официальные результаты выборов должны объявить 4 октября.

"Большинство партий, которые, как ожидается, войдут в парламент, поддерживают как высокие военные расходы, так и продолжение помощи Украине", - пишет "Радио Свобода".

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