На парламентських виборах у Латвії перемагають проєвропейські партії, які підтримують Україну, - екзитполи

У суботу, 3 жовтня, у Латвії завершилися парламентські вибори. Результати екзитполів після закриття дільниць вказують на перемогу проєвропейських та проукраїнських партій.

Про це повідомляє лавійський суспільний мовник LSM та "Радіо Свообода", інформує Цензор.НЕТ.

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Лідирують проєвропейські та проукраїнські сили

Лідирує правоцентристська партія прем’єр-міністра Андріса Кулберґса "Об’єднаний список" – вона набирає 35,6% голосів.

Кулберґс обійняв посаду прем'єр-міністра лише в травні. Однак його коаліція, позиції якої, згідно з передвиборчими опитуваннями, мали послабитися, ймовірно, не збережеться в нинішньому вигляді, бо одна з владних політичних сил не проходить до парламенту.

Партія "Латвія – на першому місці" посіла друге місце (11,3%) згідно з даними екзитполів. Очолювана бізнесменом Айнарсом Шлесерсом, вона може виявитися більш прийнятним партнером для формування коаліції.

Партія "Прогресивні" – проєвропейська соціал-демократична сила, що виступає за посилення соціального захисту та продовження підтримки України, посіла третє місце з незначним відставанням, набравши 11,1% голосів.

Проросійська сила на четвертому місці

Партія "Суверенна влада", яку опоненти критикують за проросійську позицію, посіла четверте місце з результатом 10,8% голосів. Ця партія виступала проти надання військової допомоги Україні та збільшення видатків на оборону, натомість акцентуючи увагу на внутрішніх економічних проблемах.

Зазначається, що попри здобутий успіх, партія навряд чи увійде до складу уряду, оскільки більшість провідних політичних сил виключили можливість співпраці з нею.

Офіційні результати виборів мають оголосити 4 жовтня.

"Більшість партій, що, як очікується, увійдуть до парламенту, підтримують як високі військові витрати, так і продовження допомоги Україні", - пише "Радіо Свобода".

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