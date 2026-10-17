Более €3 миллиардов на совместные оборонные проекты: NAUDI усиливает сотрудничество с Германией

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) расширяет сеть горизонтальных связей с западными партнерами. На следующий год под патронатом NAUDI запланированы совместные оборонные проекты на сумму более 3 миллиардов евро.

Об этом во время конференции-встречи делегаций украинского и немецкого оборонно-промышленного комплекса заявил председатель NAUDI Сергей Пашинский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Глава ассоциации поблагодарил иностранные делегации и партнеров, которые лично прибыли в Украину.

"Я хочу начать с искренней благодарности всем нашим иностранным гостям и друзьям, которые сейчас находятся здесь. Для победы в войне против агрессора нам очень важны финансы и оружие, но не менее важно то, что Россия вас не запугала. Вы бок о бок с нами противостоите террору, который они развязали против мирного населения и обычных людей", — подчеркнул Сергей Пашинский.

По словам президента NAUDI, за последние три года украинский частный и государственный ОПК сделал колоссальный скачок в развитии международного партнерства.

По словам Пашинского, за последние три года NAUDI прошла путь от первых презентаций и выставок до реальных действующих проектов с немецкими компаниями, объем которых уже достигает сотен миллионов евро.

Благодаря активной позиции правительства и Министерства обороны Германии первоначальная датская модель прямого финансирования трансформировалась в разветвленную сеть горизонтальных связей и совместных производств. Уже в следующем году объем таких проектов под патронатом ассоциации запланирован на сумму более трех миллиардов евро.

Совместные разработки и гарантии безопасности инвестиций

Сергей Пашинский подчеркнул, что ключевая стратегия украинского оборонпрома — это не просто закупки, а глубокое сотрудничество, совместные разработки и испытания вооружения, которые уже активно ведутся на полигонах.

"Это интересно и важно не только для Украины, но и для безопасности всей Европы. Я обещаю и гарантирую всем участникам: любые реальные проекты, запущенные по итогам наших встреч, получат нашу полную защиту и поддержку и на 100% будут работать на безопасность Европы", — подытожил глава NAUDI.

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