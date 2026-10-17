Понад €3 мільярди на спільні оборонні проєкти: NAUDI посилює кооперацію з Німеччиною

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) розширює мережу горизонтальних зв’язків із західними партнерами. На наступний рік під патронатом NAUDI заплановано спільних оборонних проєктів на суму понад 3 мільярди євро.

Про це під час конференції-зустрічі делегацій українського та німецького оборонно-промислового комплексу заявив голова NAUDI Сергій Пашинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Очільник асоціації подякував іноземним делегаціям та партнерам, які особисто прибули до України.

"Я хочу розпочати з щирої подяки всім нашим іноземним гостям і друзям, які зараз знаходяться тут. Для перемоги у війні проти агресора нам дуже важливі фінанси та зброя, але не менш важливо те, що Росія вас не залякала. Ви з нами пліч-о-пліч стоїте проти терору, який вони розв’язали проти мирного населення та звичайних людей", - наголосив Сергій Пашинський.

За словами президента NAUDI, за останні три роки український приватний та державний ОПК зробив колосальний стрибок у розбудові міжнародного партнерства.

За словами Пашинського, за останні три роки NAUDI пройшла шлях від перших презентацій і виставок до реальних діючих проєктів із німецькими компаніями, обсяг яких уже сягає сотень мільйонів євро.

Завдяки активній позиції уряду та Міністерства оборони Німеччини початкова данська модель прямого фінансування трансформувалася у розгалужену мережу горизонтальних зв’язків та спільних виробництв. Уже наступного року обсяг таких проєктів під патронатом асоціації заплановано на суму понад три мільярди євро.

Спільні розробки та гарантії безпеки інвестицій

Сергій Пашинський підкреслив, що ключова стратегія українського оборонпрому - це не просто закупівлі, а глибока кооперація, спільні розробки та випробування озброєння, які вже активно тривають на полігонах.

"Це цікаво і важливо не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. Я обіцяю та гарантую всім учасникам: будь-які реальні проєкти, започатковані за результатами наших зустрічей, матимуть наш повний захист і підтримку та на 100% працюватимуть на безпеку Європи", - підсумував очільник NAUDI.

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