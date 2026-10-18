Германия перенимает украинский опыт ОПК и ускоряет модернизацию Бундесвера - глава AHK Перау

В немецкой армии усиливается "чувство срочности" из-за войны в Украине, поэтому ФРГ стремится развивать собственную оборонную промышленность в тесном сотрудничестве с украинским ОПК.

Об этом во время конференции по сотрудничеству украинского и германского оборонного комплекса, организованной Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI), заявил председатель правления Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты (AHK) Райнер Перау, передает Цензор.НЕТ.

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Двусторонний интерес и технологический обмен

По словам Райнера Перау, проведение подобных мероприятий отвечает общим интересам обоих государств. Германия стремится не только помочь Украине победить, но и заинтересована в получении современных технологий.

"Германия крайне заинтересована в том, чтобы Украина могла защитить себя и победить в этой войне. Но в то же время мы стремимся учиться на украинском опыте. Мы хотим получать украинские технологии, строить партнерства и развивать собственную оборонную промышленность. И Украина может нам в этом помочь", — подчеркнул глава AHK.

Райнер Перау отметил работу немецких офицеров и военных атташе при посольстве в Украине, которые анализируют ситуацию на фронте и передают данные командованию в Германии.

"По заявлениям высшего генералитета и генералов Бундесвера я вижу, что они модернизируются и действительно понимают, что происходит на украинском поле боя", — отметил он.

Председатель AHK подчеркнул, что дискуссия в Германии претерпела существенные изменения за последние годы, а бюрократические подходы постепенно уступают место оперативным решениям.

"Конечно, есть разница между мирным и военным временем. Накануне я слушал выступление заместителя министра обороны Анны Гвоздяр, которая описывала Украину в 2014 и 2022 годах — тогда процессы шли значительно медленнее, чем сейчас, во время полномасштабного вторжения. Но дискуссия в Германии сильно изменилась. То, что на английском называют "sense of urgency" — ощущение острой срочности — сейчас отчетливо ощущается и в немецкой армии, и в немецкой политике", — подытожил Райнер Перау.

"Мы также создаем немецко-украинскую рабочую группу по вопросам оборонной промышленности. Сегодня в нашем оборонном сообществе около 35 компаний — преимущественно немецких, но есть и украинские участники", — заявил Перау.

Украина и Германия готовят совместные разработки в области ПВО и дальнобойного поражения

Украинский ОПК усиливает практическое сотрудничество с немецким бизнесом. Речь идет о создании совместного предприятия, разработке средств противовоздушной обороны, дальнобойного оружия, поставках боеприпасов и выпуске новой бронетехники.

Об этом рассказал генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас во время конференции.

По словам Бельбаса, детали и направления практического сотрудничества были объявлены еще в начале лета.

"В июне этого года мы объявили совместно с Германией о создании совместного предприятия и совместной разработке по нескольким направлениям: это направление дальнобойного поражения и направление противовоздушной обороны. Сейчас мы находимся в процессе разработки средств и надеемся в ближайшее время их представить — это будут эффективные средства поражения", — отметил Владислав Бельбас.

Помимо разработки систем поражения, компания активно сотрудничает с немецкими партнерами в сфере боеприпасов, а также в вопросах комплектации и оснащения бронеавтомобилей.

Среди уже реализованных проектов:

"Украинская бронетехника" разработала специализированный бронеавтомобиль с медицинским оборудованием от немецкой компании, который был предложен для нужд Вооруженных Сил Украины.

Совместно с партнерами был разработан новый бронеавтомобиль на базе шасси Mercedes, который компания успешно представила в сентябре на профильной выставке в Польше.

"Мы также работаем над созданием совместных предприятий. Уже есть конкретные примеры такого сотрудничества, но потенциал значительно больше — и мы точно можем сделать гораздо больше", — отметил Бельбас.

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