Німеччина переймає український досвід ОПК та прискорює модернізацію Бундесверу - голова AHK Перау

У німецькій армії зростає "відчуття терміновості" через війну в Україні, тому ФРН прагне розвивати власну оборонну промисловість у тісній кооперації з українським ОПК.

Про це під час конференції щодо співпраці українського та німецького оборонпрому, організованої Національною асоціацією оборонної промисловості України (NAUDI), заявив голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати (AHK) Райнер Перау, передає Цензор.НЕТ.

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Двосторонній інтерес та технологічний обмін

За словами Райнера Перау, проведення подібних заходів відповідає спільним інтересам обох держав. Німеччина прагне не лише допомогти Україні перемогти, а й зацікавлена в отриманні сучасних технологій.

"Німеччина вкрай зацікавлена в тому, щоб Україна могла захистити себе та перемогти у цій війні. Але водночас ми прагнемо вчитися на українському досвіді. Ми хочемо отримувати українські технології, будувати партнерства та розвивати власну оборонну промисловість. І Україна може нам у цьому допомогти", - наголосив очільник AHK.

Райнер Перау відзначив роботу німецьких офіцерів та військових аташе при посольстві в Україні, які аналізують ситуацію на фронті та передають дані командуванню в Німеччині.

"За заявами вищого генералітету та генералів Бундесверу я бачу, що вони модернізуються і справді розуміють, що відбувається на українському полі бою", - зауважив він.

Голова AHK підкреслив, що дискусія в Німеччині зазнала суттєвих змін за останні роки, а бюрократичні підходи поступово поступаються місцем оперативним рішенням.

"Звісно, є різниця між мирним і воєнним часом. Напередодні я слухав виступ заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, яка описувала Україну в 2014 та 2022 роках - тоді процеси йшли значно повільніше, ніж зараз, під час повномасштабного вторгнення. Але дискусія в Німеччині дуже змінилася. Те, що англійською називають "sense of urgency" - відчуття гострої терміновості - зараз чітко відчувається і в німецькій армії, і в німецькій політиці", - підсумував Райнер Перау.

"Ми також створюємо німецько-українську робочу групу з питань оборонної промисловості. Сьогодні в нашій оборонній спільноті близько 35 компаній - переважно німецьких, але також є українські учасники", - заявив Перау.

Україна та Німеччина готують спільні розробки ППО і далекобійного ураження

Український ОПК посилює практичну співпрацю з німецьким бізнесом. Ідеться про створення спільного підприємства, розробку засобів протиповітряної оборони, далекобійної зброї, постачання боєприпасів та випуск нової бронетехніки.

Про це розповів генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас під час конференції.

За словами Бельбаса, деталі та напрямки практичної кооперації були задекларовані ще на початку літа.

"У червні цього року ми задекларували спільно з Німеччиною створення спільного підприємства та спільну розробку в кількох напрямках: це напрямок далекобійного ураження та напрямок протиповітряної оборони. Зараз ми знаходимося в процесі розробки засобів і сподіваємося найближчим часом їх презентувати - це будуть ефективні засоби ураження", - зазначив Владислав Бельбас.

Крім розробки систем ураження, компанія активно співпрацює з німецькими партнерами у сфері боєприпасів, а також щодо комплектації та оснащення бронеавтомобілів.

Серед вже реалізованих проєктів:

"Українська бронетехніка" розробила спеціалізований бронеавтомобіль із медичним обладнанням від німецької компанії, який запропонували для потреб Збройних Сил України.

Спільно з партнерами було розроблено новий бронеавтомобіль на базі шасі Mercedes, який компанія успішно презентувала у вересні на профільній виставці в Польщі.

"Ми також працюємо над створенням спільних підприємств. Уже є конкретні кейси такої співпраці, але потенціал значно більший - і ми точно можемо зробити набагато більше", - зауважив Бельбас.

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