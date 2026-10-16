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Новости Потери Украины
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На фронте погиб бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Роман Максимюк. ФОТО

На войне против российских оккупантов погиб футболист Роман Максимюк — бывший полузащитник киевского "Динамо", "Днепра" и сборной Украины.

Об этом сообщила жена Максимюка Вера, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

С начала 2025 года экс-футболист считался пропавшим без вести. Роману Максимюку было 52 года. 

С первых дней полномасштабного вторжения Роман участвовал в благотворительных ветеранских футбольных турнирах, в ходе которых проводились сборы на автомобили для воинских подразделений.

Он вступил в Вооруженные силы Украины осенью 2022 года, служил наводчиком в 25-й Сичеславской воздушно-штурмовой бригаде.

Погиб Роман Максимюк
Роман Максимюк

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Подробнее о Максимюке

  • Максимюк входил в состав мобильной огневой группы, уничтожавшей вражеские воздушные цели. Затем экс-игрока сборной Украины перевели из Луцка на Харьковское направление.
  • Мужчина пропал без вести 30 января 2025 года во время выполнения задания на Покровском направлении. Теперь поступили результаты ДНК-экспертизы, которые подтвердили гибель Романа.

На протяжении карьеры Максимюк выступал за "Динамо Киев", "Днепр", "Волынь", "Черноморец", "Прикарпатье" и другие клубы. За сборную Украины провел пять матчей в 1998–2002 годах. Игровую карьеру завершил в 2011 году. В 2017-м тренировал "Тернополь". После окончания игровой карьеры жил в Луцке.

Погиб Роман Максимюк
Роман Максимюк

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Автор: 

футболист (176) потери (4836) война в Украине (9411)
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Топ комментарии
+29
Слава герою України!
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16.10.2026 22:57 Ответить
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Щира вдячність та повага справжньому чоловіку та воїну за захист України...
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16.10.2026 22:58 Ответить
+24
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16.10.2026 22:58 Ответить

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