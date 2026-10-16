Обозвал "москалюками": суд наказал мужчину за оскорбления семьи павших героев Бутусиных

Калушский городской районный суд привлек к ответственности мужчину за унижение национальной чести и достоинства семьи Бутусиных, потерявшей двух сыновей на войне против российских оккупантов. Причиной послужило видеообращение с оскорбительными высказываниями в адрес семьи, которое фигурант разместил в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда.

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Оскорблял семью погибших Героев

Отмечается, что между семьей Бутусиных и жителем села Завий Калушского района, отцом обвиняемого, возник конфликт.

Позже обвиняемый опубликовал видеообращение к жителям Новицкой громады, в котором, используя нецензурную лексику, высказывался о семье Бутусиных, называл их "москалюками" и заявлял, что их погибшие сыновья на самом деле живы, а семья якобы получила деньги за их смерть.

На видео мужчина также обвинял одного из членов семьи в избиении своего отца, который, по его словам, оказался в реанимации.

Позиция потерпевшей

Потерпевшая мать погибших Героев Украины Татьяна Бутусина в ходе судебного заседания рассказала, что видео обвиняемый разместил 7 апреля 2024 года в сети Facebook на странице "Наш Завий". На следующий день он удалил запись. Однако к тому моменту видео успели посмотреть жители сел Завий и Грабовка.

Мать погибших воинов подчеркнула, что такие слова были для нее чрезвычайно болезненными и оскорбительными, ведь затрагивали память о ее сыновьях. Она также рассказала о длительном конфликте между ее семьей и отцом обвиняемого и просила суд назначить наказание в соответствии с законом.

Признал вину в правонарушении

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал вину в совершенном уголовном правонарушении. Обвиняемый пояснил, что разместил видео под влиянием эмоций, когда узнал, что его отца госпитализировали после избиения. По его словам, таким образом он стремился привлечь внимание правоохранительных органов к этому инциденту.

В суде он заявил, что сожалеет о содеянном, и попросил прощения у потерпевшей.

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Какое решение принял суд

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого в совершении инкриминируемого преступления полностью доказана.

При вынесении решения суд учел положительную характеристику мужчины по месту жительства, наличие у него пяти несовершеннолетних детей, официальное трудоустройство, а также искреннее раскаяние, просьбу о прощении у потерпевшей и готовность публично извиниться.

Как следствие, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 500 гривен. Кроме того, с обвиняемого в пользу государства взыскали 13 740,30 гривен за проведение судебной лингвистической экспертизы.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке.

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