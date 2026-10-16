Обізвав "москалюками": суд покарав чоловіка за образи родини полеглих Героїв Бутусіних

Калуський міськрайонний суд притягнув до відповідальності чоловіка за приниження національної честі та гідності родини Бутусіних, яка втратила двох синів на війні проти російських окупантів. Причиною стало відеозвернення з образливими висловлюваннями на адресу сім'ї, яке фігурант виклав у соцмережі Facebook.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на вирок суду.

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Ображав родину загиблих Героїв

Зазначається, що між родиною Бутусіних та жителем села Завій Калуського району, батьком обвинуваченого, виник конфлікт.

Пізніше обвинувачений виклав відеозвернення до мешканців Новицької громади, де з використанням нецензурної лексики висловлювався про родину Бутусіних, називав їх "москалюками" та заявляв, що їхні загиблі сини насправді живі, а родина нібито отримала гроші за їхню смерть.

На відео чоловік також звинувачував одного з членів родини у побитті свого батька, який, за його словами, опинився в реанімації.

Позиція потерпілої

Потерпіла мама загиблих Героїв України Тетяна Бутусіна в судовому засіданні розповіла, що відео обвинувачений виклав 7 квітня 2024 року в мережі Facebook на сторінці "Наш Завій". На наступний день він видалив запис. Однак до того моменту віде встигли переглянути жителі сіл Завій та Грабівка.

Мати загиблих воїнів підкреслила, що такі слова були для неї надзвичайно болісними та образливими, адже зачіпали пам'ять про її синів. Вона також розповіла про тривалий конфлікт між її родиною та батьком обвинуваченого й просила суд призначити покарання відповідно до закону.

Визнав вину у правопорушенні

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав вину у вчиненому кримінальному правопорушенні. Обвинувачений пояснив, що виклав відео під впливом емоцій, коли дізнався, що його батька госпіталізували після побиття. За його словами, таким чином він прагнув привернути увагу правоохоронних органів до цього інциденту.

На суді заявляв, що шкодує про те, що зробив та просив вибачення у потерпілої.

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Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що вину обвинуваченого у вчиненні інкримінованого злочину повністю доведено.

При винесенні рішення суд урахував позитивну характеристику чоловіка за місцем проживання, наявність у нього п’яти неповнолітніх дітей, офіційне працевлаштування, а також щире каяття, прохання пробачення у потерпілої та готовність публічно вибачитися.

У результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 8 500 гривень. Крім того, з обвинуваченого на користь держави стягнули 13 740,30 гривні за проведення судової лінгвістичної експертизи.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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