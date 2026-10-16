Россияне атаковали энергообъект в Тернопольской области

В Кременецком районе Тернопольской области враг атаковал объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия атаки

"Продолжаются атаки на Тернопольскую область. На этот раз под прицелом оказался Кременецкий район. В городе были слышны взрывы. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала. Дополнительные обстоятельства происшествия выясняются.

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