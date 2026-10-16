Россияне атаковали энергообъект в Тернопольской области
В Кременецком районе Тернопольской области враг атаковал объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Продолжаются атаки на Тернопольскую область. На этот раз под прицелом оказался Кременецкий район. В городе были слышны взрывы. Зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших пока не поступала. Дополнительные обстоятельства происшествия выясняются.
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