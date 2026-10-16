Росіяни атакували енергооб’єкт на Тернопільщині

У Кременецькому районі Тернопільської області ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури.

Пр це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Продовжуються атаки на Тернопільщину. Цього разу під прицілом Кременеччина. У місті було чутно вибухи. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби",- сказано в повідомленні.

Інформація про потерпілих наразі не надходила. Додаткові обставини події з'ясовуються.

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