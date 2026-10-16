Росіяни атакували енергооб’єкт на Тернопільщині
У Кременецькому районі Тернопільської області ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури.
Пр це повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Продовжуються атаки на Тернопільщину. Цього разу під прицілом Кременеччина. У місті було чутно вибухи. Є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби",- сказано в повідомленні.
Інформація про потерпілих наразі не надходила. Додаткові обставини події з'ясовуються.
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