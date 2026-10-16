РФ нанесла удар "Бандеролями" по Харькову: есть пострадавшие

Вечером 16 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Под ударом оказались Немышлянский и Слободской районы. На данный момент известно о 10 пострадавших, среди них двое детей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие

В Слободском районе один человек перенес острую стрессовую реакцию.

Еще девять человек перенесли острую стрессовую реакцию в Немишлянском районе. Среди пострадавших — 13-летняя девочка и мальчик.

Атака "Бандеролей"

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских ракет "Бандероль" курсом на Харьков.

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