РФ нанесла удар "Бандеролями" по Харькову: есть пострадавшие
Вечером 16 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Под ударом оказались Немышлянский и Слободской районы. На данный момент известно о 10 пострадавших, среди них двое детей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
В Слободском районе один человек перенес острую стрессовую реакцию.
Еще девять человек перенесли острую стрессовую реакцию в Немишлянском районе. Среди пострадавших — 13-летняя девочка и мальчик.
Атака "Бандеролей"
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских ракет "Бандероль" курсом на Харьков.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль