РФ вдарила "Бандеролями" по Харкову: є постраждалі

Ввечері 16 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Під атакою опинились Немишлянський та Слобідський райони. Наразі відомо про 10 постраждалих, серед них двоє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

У Слобідському районі одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

Ще девʼятеро людей зазнали гострої реакції на стрес в Немишлянському районі. Серед постраждалих 13-річні дівчинка та хлопець.

Атака "Бандеролей"

Перд цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російськах ракет "Бандероль" курсом на Харків.

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