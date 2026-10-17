Путин заявил, что РФ не будет обсуждать вопрос о возвращении Украине захваченных приграничных территорий

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не намерена выносить на мирные переговоры с Украиной вопрос о возвращении территорий в приграничных областях, захваченных для создания так называемой "зоны безопасности".

Об этом он заявил во время визита в пункт управления российскими войсками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Агентство".

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Заявление Путина

Путин впервые с 3 июля посетил пункт управления российскими войсками. По данным "Агентства", он заявил, что после операции ВСУ в Курской области перед армией РФ была поставлена задача создать так называемую зону безопасности на прилегающей украинской территории.

По его словам, цель заключается в том, чтобы "гарантировать абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее".

Путин добавил, что "делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной не планируется".

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Что этому предшествовало?

22 июля агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, что Путин отказался от планов вернуть Украине часть захваченных территорий в рамках возможного мирного соглашения. Речь шла о районах Сумской и Харьковской областей, которые Москва намерена сохранить в качестве буферных зон.

По данным собеседников Bloomberg, Путин отказался от каких-либо территориальных уступок после того, как в Кремле восприняли все более жесткую риторику Вашингтона как признак того, что неформальные договоренности, которых якобы достигли во время саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, потерпели крах.

Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал публикацию Bloomberg спекуляцией и заявил, что ее не следует воспринимать всерьез.

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