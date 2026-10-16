Путін заявив, що РФ не обговорюватиме повернення Україні захоплених прикордонних територій

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва не збирається виносити на мирні переговори з Україною питання повернення територій у прикордонних областях, захоплених для створення так званої "зони безпеки".

Про це він сказав під час візиту на пункт управління російськими військами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство".

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Заява Путіна

Путін уперше з 3 липня відвідав пункт управління російськими військами. За даними "Агентства", він заявив, що після операції ЗСУ в Курській області перед армією РФ поставили завдання створити так звану зону безпеки на суміжній українській території.

За його словами, мета полягає в тому, щоб "гарантувати абсолютну безпеку прикордонних територій Росії на майбутнє".

Путін додав, що "робити це предметом можливих мирних переговорів із Україною не планується".

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Що передувало?

22 липня агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на три джерела, близькі до Кремля, що Путін відмовився від планів повернути Україні частину захоплених територій у межах можливої мирної угоди. Йшлося про райони Сумської та Харківської областей, які Москва має намір зберегти як буферні зони.

За даними співрозмовників Bloomberg, Путін відмовився від будь-яких територіальних поступок після того, як у Кремлі сприйняли дедалі жорсткішу риторику Вашингтона як ознаку того, що неформальні домовленості, яких нібито досягли під час саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, зазнали краху.

Тоді прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав публікацію Bloomberg спекуляцією й заявив, що її не слід сприймати всерйоз.

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