Фон дер Ляйен подтвердила, что дефицит бюджета Украины в 2027 году достигнет 70 млрд евро

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники и заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам заседания Европейского совета, информирует Цензор.НЕТ.

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Новая потребность в финансировании

"Поскольку война продолжается и ее ход сложно спрогнозировать, в тот момент, когда мы планировали кредит в размере 90 миллиардов евро, мы не могли предвидеть, какой будет ситуация в 2027 году. Но теперь ясно, что у нас есть дефицит финансирования в 70 миллиардов евро, который необходимо покрыть", — заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС одобрил кредит в поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, который покрывает две трети необходимой бюджетной и оборонной поддержки.

Источники "ЕП" в ЕС уточнили, что речь идет о новой сумме в 70 млрд евро, которая необходима Украине в 2027 году в дополнение к 90-миллиардному кредиту ЕС.

По словам собеседников издания, Брюссель планирует выполнить свое обещание: покрыть две трети новых потребностей Киева.

"В целом в этом году мы выделяем 45 млрд евро, и еще 45 млрд запланировано на следующий год. Дефицит финансирования на 2026 год покрыт. Дефицит, который мы видим, приходится на 2027 год. Он составляет 70 млрд евро. Часть этой суммы — финансирование, которое должны обеспечить партнеры, то есть та одна треть, которой нам не хватает", — заявила президент ЕК.

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Что предшествовало

Накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро, и государству потребуется дополнительно не менее 70 миллиардов евро помощи от ЕС на оборону.

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