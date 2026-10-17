Фон дер Ляєн підтвердила, що дефіцит бюджету України у 2027 році сягне 70 млрд євро

Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела та заяву президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн по завершенню засідання Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова потреба у фінансуванні

"Оскільки війна триває і її перебіг складно спрогнозувати, на той момент, коли ми планували кредит у розмірі 90 мільярдів євро, ми не могли передбачити, якою буде ситуація у 2027 році. Але тепер зрозуміло, що ми маємо дефіцит фінансування у 70 мільярдів євро, який необхідно покрити", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС схвалив кредит на підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро, який покриває дві третини необхідної бюджетної та оборонної підтримки.

Джерела "ЄП" у ЄС уточнили, що йдеться про нову суму в 70 млрд євро, яка необхідна Україні у 2027 році на додаток до 90-мільярдного кредиту ЄС.

За словами співрозмовників видання, Брюссель планує виконати свою обіцянку: покрити дві третини від нової потреби Києва.

"Загалом цього року ми виділяємо 45 млрд євро, і ще 45 млрд заплановано на наступний рік. Дефіцит фінансування на 2026 рік покрито. Дефіцит, який ми бачимо, припадає на 2027 рік. Він становить 70 млрд євро. Частина цього – фінансування, яке мають забезпечити партнери, тобто та одна третина, якої нам бракує", - заявила президентка ЄК.

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Що передувало

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що наступного року війна для України коштуватиме 155 мільярдів євро, і державі потрібно додатково щонайменше 70 мільярдів євро допомоги від ЄС на оборону.

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