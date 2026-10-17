Украина все еще ждет от Пентагона и SpaceX подтверждения полного возобновления работы Starshield, - временный поверенный Сеник

Украина по-прежнему ожидает официального ответа от Пентагона и компании SpaceX относительно полного возобновления работы спутниковой системы Starshield.

Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в комментарии американскому каналу NewsMax2, сообщает Цензор.НЕТ.

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Украина ждет ответа от Пентагона и SpaceX

Он отметил, что эта технология имеет критическое значение для Украины, поскольку помогает перехватывать российские реактивные дроны, наносящие удары по гражданским целям, в частности по энергетической инфраструктуре.

По словам дипломата, сейчас Starshield работает быстрее, чем два дня назад, но до сих пор наблюдаются колебания в скорости.

"Могу сказать, что сейчас ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было два дня назад. Но скорость до сих пор колеблется, и мы ждем разъяснений от Пентагона и SpaceX, решена ли проблема и возобновлена ли работа сервиса, чтобы мы могли и в дальнейшем защищать наших людей и останавливать Россию в совершении военных преступлений", — сказал Сеник.

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Ограничения в работе Starlink в Украине

14 октября волонтер и бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что ночью SpaceX ограничила работу терминалов Starlink для украинских военных. Из-за этого, по его словам, был "сорван ряд важных миссий". Ограничение установлено на передачу данных в зависимости от скорости БПЛА, использующих Starlink.

Впоследствии эту информацию подтвердил Сергей Бескрестнов (Флеш). По его словам, ограничения также могут затруднить использование дронов-перехватчиков реактивных шахедов.

Подразделения 7-го корпуса ДШВ также заявили, что сегодня ночью начали фиксировать проблемы со связью Starlink на Гуляйпольском направлении. Речь идет о пакете Starshield — так называемом военном пакете, который ранее не имел ограничений по скорости передачи данных.

Позже экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу сети восстанавливают со скоростью до 160 км/ч.

В то же время Илон Маск заявил, что не он устанавливает ограничения для Starshield, которым пользуется Украина. Эту систему контролирует правительство США, а не компания SpaceX.

По данным Reuters, приказ об ограничении Starshield для Украины отдал Белый дом.

16 октября президент США Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению работы "военного пакета" спутниковой связи Starlink (Starshield) для украинских военных.

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