Україна ще чекає від Пентагону та SpaceX підтвердження повного відновлення Starshield, - тимчасовий повірений Сєнік

Україна ще очікує офіційної відповіді від Пентагону та компанії SpaceX щодо повного відновлення роботи супутникової системи Starshield.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік у коментарі американському каналу NewsMax2, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Україна чекає на відповідь Пентагону та SpaceX

Він зауважив, що ця технологія є критичною для України, оскільки допомагає перехоплювати російські реактивні дрони, які б’ють по цивільних цілях, зокрема, енергетичній інфраструктурі.

За словами дипломата, зараз Starshield працює швидше, ніж два дні тому, але досі є коливання в швидкості.

"Можу сказати, що нині ситуація покращилася порівняно з тим, що було два дні тому. Але швидкість досі коливається, і ми чекаємо на роз’яснення від Пентагону та SpaceX, чи вирішено проблему і чи відновлено роботу сервісу, щоб ми могли й надалі захищати наших людей і зупиняти Росію у вчиненні воєнних злочинів", - сказав Сєнік.

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Обмеження у роботі Starlink в Україні

14 жовтня волонтер та колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що вночі SpaceX обмежив роботу терміналів Starlink для українських військових. Через це, за його словами, було "зірвано низку важливих місій". Обмеження встановлено на передачу даних залежно від швидкості БпЛА, які використовують Starlink.

Згодом цю інформацію підтвердив Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, обмеження також можуть ускладнити використання дронів-перехоплювачів реактивних шахедів.

Підрозділи 7-го корпусу ДШВ також заявили, що почали фіксувати проблеми зі зв’язком Starlink на Гуляйпільському напрямку сьогодні вночі. Йдеться про пакет Starshield — так званий військовий пакет, який раніше не мав обмежень швидкості передачі даних.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що роботу мережі відновлюють на швидкості до 160 км/год.

Водночас Ілон Маск заявив, що не він визначає обмеження для Starshield, яким користується Україна. Цю систему контролює уряд США, а не компанія SpaceX.

За даними Reuters, наказ про обмеження Starshield для України дав Білий дім.

16 жовтня президент США Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи "військового пакету" супутникового зв’язку Starlink (Starshield) для українських військових.

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