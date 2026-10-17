США и РФ обсуждают ряд совместных проектов в сфере дата-центров, - Дмитриев
Россия и США обсуждают возможные совместные проекты по созданию центров обработки данных, в частности с использованием малых атомных электростанций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев на конференции "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Он также утверждает, что Вашингтон ищет способы отменить санкции против России.
Какие проекты обсуждают США и Россия
По словам Дмитриева, стороны рассматривают ряд новых совместных экономических инициатив, среди которых — проекты в сфере центров обработки данных с использованием атомной энергии.
"Мы также обсуждаем совместные проекты в сфере российских и американских центров обработки данных, в частности с использованием малых атомных электростанций", — заявил представитель Кремля, не приведя подробностей.
Дмитриев давно продвигает идеи экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, в частности в сферах энергетики и полезных ископаемых.
Он выразил надежду на объявление новых договоренностей в ближайшее время. По его словам, несмотря на сопротивление со всех сторон, сотрудничество между странами уже продолжается.
Дмитриев заявил о поиске путей отмены санкций
Представитель Кремля утверждает, что американские санкции создают серьезные препятствия для экономического сотрудничества. Он также раскритиковал закон Линдси Грэма, который предусматривает ограничения в отношении России и стран, покупающих ее энергоносители.
По словам Дмитриева, Министерство финансов США обратилось к Российскому фонду прямых инвестиций, который он возглавляет, за помощью в решении сложностей с расчетами в рамках соглашения о дизельном топливе.
"Наложено столько слоев санкций друг на друга, что все запутались; сейчас трудно понять, как найти выход из этой ситуации. Уже ведутся мозговые штурмы по поводу того, как отменить эти санкции — именно над этим сейчас работают Соединенные Штаты", — заявил Дмитриев.
В то же время его утверждение о намерениях Вашингтона отменить санкции является заявлением российского представителя.
Кремль хочет отделить экономические договоренности от мирного урегулирования
В Москве выражали недовольство тем, что США связывали потенциальные экономические соглашения с достижением договоренностей о мире в Украине. По словам Дмитриева, ситуация якобы меняется, а примером прогресса он назвал договоренности по дизельному топливу.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший действие закона о санкциях против России и Ирана. Этот закон предусматривал возможность введения пошлин против стран, закупающих российские энергоносители.
Дмитриев заявил, что Российский фонд прямых инвестиций будет работать над тем, чтобы платежи в рамках соответствующих договоренностей проходили эффективно.
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