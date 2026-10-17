Россия и США обсуждают возможные совместные проекты по созданию центров обработки данных, в частности с использованием малых атомных электростанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев на конференции "Российская энергетическая неделя" в Москве.

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Он также утверждает, что Вашингтон ищет способы отменить санкции против России.

Какие проекты обсуждают США и Россия

По словам Дмитриева, стороны рассматривают ряд новых совместных экономических инициатив, среди которых — проекты в сфере центров обработки данных с использованием атомной энергии.

"Мы также обсуждаем совместные проекты в сфере российских и американских центров обработки данных, в частности с использованием малых атомных электростанций", — заявил представитель Кремля, не приведя подробностей.

Дмитриев давно продвигает идеи экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, в частности в сферах энергетики и полезных ископаемых.

Он выразил надежду на объявление новых договоренностей в ближайшее время. По его словам, несмотря на сопротивление со всех сторон, сотрудничество между странами уже продолжается.

Дмитриев заявил о поиске путей отмены санкций

Представитель Кремля утверждает, что американские санкции создают серьезные препятствия для экономического сотрудничества. Он также раскритиковал закон Линдси Грэма, который предусматривает ограничения в отношении России и стран, покупающих ее энергоносители.

По словам Дмитриева, Министерство финансов США обратилось к Российскому фонду прямых инвестиций, который он возглавляет, за помощью в решении сложностей с расчетами в рамках соглашения о дизельном топливе.

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"Наложено столько слоев санкций друг на друга, что все запутались; сейчас трудно понять, как найти выход из этой ситуации. Уже ведутся мозговые штурмы по поводу того, как отменить эти санкции — именно над этим сейчас работают Соединенные Штаты", — заявил Дмитриев.

В то же время его утверждение о намерениях Вашингтона отменить санкции является заявлением российского представителя.

Кремль хочет отделить экономические договоренности от мирного урегулирования

В Москве выражали недовольство тем, что США связывали потенциальные экономические соглашения с достижением договоренностей о мире в Украине. По словам Дмитриева, ситуация якобы меняется, а примером прогресса он назвал договоренности по дизельному топливу.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, приостановивший действие закона о санкциях против России и Ирана. Этот закон предусматривал возможность введения пошлин против стран, закупающих российские энергоносители.

Дмитриев заявил, что Российский фонд прямых инвестиций будет работать над тем, чтобы платежи в рамках соответствующих договоренностей проходили эффективно.

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