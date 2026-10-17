США та РФ обговорюють низку спільних проєктів у сфері дата-центрів, - Дмитрієв

Росія та США обговорюють можливі спільні проєкти зі створення центрів обробки даних, зокрема із використанням малих атомних електростанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв на конференції "Російський енергетичний тиждень" у Москві.

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Він також стверджує, що Вашингтон шукає способи скасувати санкції проти Росії.

Які проєкти обговорюють США та Росія

За словами Дмитрієва, сторони розглядають низку нових спільних економічних ініціатив, серед яких — проєкти у сфері центрів обробки даних із використанням атомної енергії.

"Ми також обговорюємо спільні проєкти у сфері російських та американських центрів обробки даних, зокрема з використанням малих атомних електростанцій", - заявив представник Кремля, не навівши подробиць.

Дмитрієв давно просуває ідеї економічної співпраці між Москвою та Вашингтоном, зокрема у сферах енергетики та корисних копалин.

Він висловив сподівання на оголошення нових домовленостей найближчим часом. За його словами, попри опір з різних боків, співпраця між країнами вже триває.

Дмитрієв заявив про пошук шляхів скасування санкцій

Представник Кремля стверджує, що американські санкції створюють серйозні перешкоди для економічної співпраці. Він також розкритикував закон Ліндсі Грема, який передбачає обмеження проти Росії та країн, що купують її енергоносії.

За словами Дмитрієва, Міністерство фінансів США звернулося до Російського фонду прямих інвестицій, який він очолює, по допомогу у вирішенні складнощів із розрахунками в межах угоди щодо дизельного пального.

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"Накладено стільки шарів санкцій один на одного, що всі заплуталися; зараз важко зрозуміти, як знайти вихід із цієї ситуації. Вже тривають мозкові штурми щодо того, як скасувати ці санкції - саме над цим зараз працюють Сполучені Штати", - заявив Дмитрієв.

Водночас його твердження про наміри Вашингтону скасувати санкції є заявою російського представника.

Кремль хоче відокремити економічні домовленості від мирного врегулювання

У Москві висловлювали невдоволення тим, що США пов’язували потенційні економічні угоди з досягненням домовленостей про мир в Україні. За словами Дмитрієва, ситуація нібито змінюється, а прикладом прогресу він назвав домовленості щодо дизельного пального.

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупинив дію закону про санкції проти Росії та Ірану. Цей закон передбачав можливість запровадження мит проти країн, які купують російські енергоносії.

Дмитрієв заявив, що Російський фонд прямих інвестицій працюватиме над тим, щоб платежі в межах відповідних домовленостей проходили ефективно.

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