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Новости Аварийное обесточивание Атака РФ на Винницу
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Винница осталась без света из-за российской атаки

Винница без света после российской атаки: электротранспорт остановился

В Виннице в результате российского удара отключилось электричество. Критически важная инфраструктура города переходит на резервное питание, а электротранспорт временно не будет работать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

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По его словам, специалисты в настоящее время оценивают масштабы разрушений, вызванных российской атакой.

"Из-за российской атаки Винница осталась без электроэнергии. Пока специалисты оценивают масштабы разрушений. Критическая инфраструктура переходит на резервное питание", — сообщил мэр.

Как будет работать транспорт в Виннице

На время отсутствия электроэнергии электротранспорт в городе не будет курсировать. Вместо этого на маршруты выйдет больше автобусов и маршрутных такси.

Моргунов также призвал горожан следить за официальной информацией. Если пропадет интернет, новости можно будет слушать на радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM.

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Винница (791) Винницкая область (1267) обстрел (36212) обесточивание (173) Винницкий район (80)
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Топ комментарии
+13
одна атака і світла нема!
луцьк
рівне
вінниця....
круто ж підготувалась дебілка свириденка з квітня 2026!!!
ну, і місцеві зелені холуї мародери, звісно!
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17.10.2026 09:13 Ответить
+10
Моє прифронтове місто підготовлене,попередження каби на місто і майже ніяких укриттів .Дякую дебілам за 2019р
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17.10.2026 09:05 Ответить
+6
о, подоляцькі повилазили. до чого тут петя, якщо Вінниця прямо зараз ніхріна не готова до мінімальних обстрілів???
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17.10.2026 09:12 Ответить

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