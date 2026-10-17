Винница осталась без света из-за российской атаки
В Виннице в результате российского удара отключилось электричество. Критически важная инфраструктура города переходит на резервное питание, а электротранспорт временно не будет работать.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.
По его словам, специалисты в настоящее время оценивают масштабы разрушений, вызванных российской атакой.
"Из-за российской атаки Винница осталась без электроэнергии. Пока специалисты оценивают масштабы разрушений. Критическая инфраструктура переходит на резервное питание", — сообщил мэр.
Как будет работать транспорт в Виннице
На время отсутствия электроэнергии электротранспорт в городе не будет курсировать. Вместо этого на маршруты выйдет больше автобусов и маршрутных такси.
Моргунов также призвал горожан следить за официальной информацией. Если пропадет интернет, новости можно будет слушать на радио "Город над Бугом" на частоте 101,8 FM.
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луцьк
рівне
вінниця....
круто ж підготувалась дебілка свириденка з квітня 2026!!!
ну, і місцеві зелені холуї мародери, звісно!