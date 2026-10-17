Вінниця залишилася без світла через російську атаку

У Вінниці внаслідок російської атаки зникла електроенергія. Критична інфраструктура міста переходить на резервне живлення, а електротранспорт тимчасово не працюватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

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За його словами, фахівці наразі оцінюють масштаби руйнувань, спричинених російською атакою.

"Через російську атаку - Вінниця без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань. Критична інфраструктура переходить на резервне живлення", - повідомив міський голова.

Як працюватиме транспорт у Вінниці

На час відсутності електроенергії електротранспорт у місті не курсуватиме. Натомість на маршрути вийде більше автобусів і маршрутних таксі.

Моргунов також закликав містян стежити за офіційною інформацією. Якщо зникне інтернет, новини можна буде слухати на радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.

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