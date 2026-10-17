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Новини Аварійні знеструмлення Атака РФ на Вінницю
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Вінниця залишилася без світла через російську атаку

Вінниця без світла після російської атаки: електротранспорт зупинився

У Вінниці внаслідок російської атаки зникла електроенергія. Критична інфраструктура міста переходить на резервне живлення, а електротранспорт тимчасово не працюватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

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За його словами, фахівці наразі оцінюють масштаби руйнувань, спричинених російською атакою.

"Через російську атаку - Вінниця без електроенергії. Поки що фахівці оцінюють обсяг руйнувань. Критична інфраструктура переходить на резервне живлення", - повідомив міський голова.

Як працюватиме транспорт у Вінниці

На час відсутності електроенергії електротранспорт у місті не курсуватиме. Натомість на маршрути вийде більше автобусів і маршрутних таксі.

Моргунов також закликав містян стежити за офіційною інформацією. Якщо зникне інтернет, новини можна буде слухати на радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM.

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Вінниця (527) Вінницька область (1103) обстріл (37547) знеструмлення (181) Вінницький район (83)
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Топ коментарі
+13
одна атака і світла нема!
луцьк
рівне
вінниця....
круто ж підготувалась дебілка свириденка з квітня 2026!!!
ну, і місцеві зелені холуї мародери, звісно!
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17.10.2026 09:13 Відповісти
+10
Моє прифронтове місто підготовлене,попередження каби на місто і майже ніяких укриттів .Дякую дебілам за 2019р
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17.10.2026 09:05 Відповісти
+6
о, подоляцькі повилазили. до чого тут петя, якщо Вінниця прямо зараз ніхріна не готова до мінімальних обстрілів???
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17.10.2026 09:12 Відповісти

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